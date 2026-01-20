Lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn

(TBTCO) - Với lực cầu trên thị trường sơ cấp ở mức thấp, lợi suất trúng thầu đi ngang nhiều tuần liên tiếp và mặt bằng lãi suất đầu năm còn nhiều biến động, giới phân tích dự báo, lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang trong ngắn hạn.

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 12/1 - 16/1 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, trong tuần qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức gọi thầu tổng cộng 12.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ ở các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Tuy nhiên, tổng giá trị đăng ký mua chỉ đạt 7.130 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ đăng ký 57,0%, trong khi khối lượng trúng thầu đạt 1.850 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu 14,8%.

Đáng chú ý, toàn bộ khối lượng trúng thầu tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 10 năm với 1.700 tỷ đồng, lợi suất trúng thầu duy trì ở mức 4,00%/năm, không thay đổi so với các phiên gần đây. Kỳ hạn 15 năm ghi nhận khối lượng trúng thầu 150 tỷ đồng, trong khi các kỳ hạn còn lại không phát sinh giao dịch trúng thầu.

Các chuyên gia phân tích từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, diễn biến này cho thấy nhà đầu tư tiếp tục giữ tâm lý thận trọng trên thị trường sơ cấp, trong bối cảnh lợi suất trúng thầu đã đi ngang nhiều tuần liên tiếp, còn mặt bằng lãi suất đầu năm vẫn tiềm ẩn rủi ro biến động.

Cũng theo các chuyên gia, việc dòng tiền gần như chỉ tập trung vào kỳ hạn 10 năm phản ánh rõ khẩu vị ưu tiên kỳ hạn chuẩn của nhà đầu tư, trong khi các kỳ hạn dài hơn kém hấp dẫn do yêu cầu mức bù rủi ro cao hơn. Trong ngắn hạn, lợi suất trái phiếu chính phủ nhiều khả năng tiếp tục duy trì xu hướng đi ngang, khi thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng đã ổn định trở lại và đà tăng lãi suất huy động trên thị trường 1 có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn tăng mạnh vào cuối năm 2025.

Tuy vậy, áp lực tăng lợi suất trong trung hạn vẫn hiện hữu, trong bối cảnh kế hoạch huy động vốn năm 2026 của KBNN dự kiến ở mức 500 nghìn tỷ đồng, tương đương kế hoạch năm 2025. Trong khi đó, thực tế khối lượng huy động năm 2025 chỉ đạt khoảng 372 nghìn tỷ đồng. Điều này cho thấy lượng phát hành thực tế trong năm 2026 nhiều khả năng sẽ cao hơn năm trước, nhất là khi kỳ vọng giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh hơn. Áp lực nguồn cung vì vậy có thể dần gia tăng và tạo sức ép điều chỉnh lợi suất trong các quý tới.

Trong tuần này, KBNN dự kiến tiếp tục gọi thầu 14.500 tỷ đồng trái phiếu, bao gồm 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 500 tỷ đồng kỳ hạn 7 năm, 12.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm và 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản duy trì ở mức cao với tổng giá trị giao dịch đạt 75,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giao dịch outright đạt 64 nghìn tỷ đồng và giao dịch repo đạt 11,7 nghìn tỷ đồng. Diễn biến lợi suất ghi nhận sự phân hóa giữa các kỳ hạn. Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 1 năm giảm từ 3,20% xuống 3,15%, tương ứng giảm 5 điểm cơ bản so với tuần trước, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm nhẹ từ 3,26% xuống 3,25%.

Ở kỳ hạn dài hơn, lợi suất trái phiếu 10 năm cũng điều chỉnh giảm nhẹ xuống 4,27%, tương ứng giảm 1 điểm cơ bản so với tuần trước. Ngược lại, nhóm kỳ hạn trung bình 5 - 7 năm ghi nhận xu hướng tăng nhẹ, với lợi suất kỳ hạn 5 năm tăng lên 3,73% và kỳ hạn 7 năm lên 3,83%, cùng tăng 5 điểm cơ bản.

Về hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục bán ròng 711,7 tỷ đồng trong tuần, với tổng giá trị bán ra đạt 2.733,4 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với các tuần trước đó./.