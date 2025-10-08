Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 680,66 tỷ USD

(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước đang thể hiện vai trò là “cầu nối” quan trọng đưa nguồn vốn ngân sách vào các dự án đầu tư, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy giải ngân đạt kết quả tích cực hơn. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng những kết quả bước đầu trong 9 tháng năm 2025 cho thấy, những nỗ lực đáng ghi nhận của hệ thống Kho bạc Nhà nước trong việc góp phần thúc đẩy dòng vốn đầu tư công đi vào thực tiễn cuộc sống.