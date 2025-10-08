Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 680,66 tỷ USD

|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,405 ▲19K
|1,425 ▲19K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|1,405 ▲19K
|14,252 ▲190K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|1,405 ▲19K
|14,253 ▲190K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|1,368 ▲1233K
|1,395 ▲18K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|1,368 ▲1233K
|1,396 ▲18K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,345 ▲18K
|1,375 ▲18K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|131,139 ▲1783K
|136,139 ▲1783K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|95,785 ▲1350K
|103,285 ▲1350K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|86,159 ▲1224K
|93,659 ▲1224K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|76,533 ▲1098K
|84,033 ▲1098K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|72,821 ▲1050K
|80,321 ▲1050K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|49,993 ▲750K
|57,493 ▲750K
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,405 ▲19K
|1,425 ▲19K
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,405 ▲19K
|1,425 ▲19K
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,405 ▲19K
|1,425 ▲19K
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,405 ▲19K
|1,425 ▲19K
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,405 ▲19K
|1,425 ▲19K
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,405 ▲19K
|1,425 ▲19K
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,405 ▲19K
|1,425 ▲19K
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,405 ▲19K
|1,425 ▲19K
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,405 ▲19K
|1,425 ▲19K
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,405 ▲19K
|1,425 ▲19K
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,405 ▲19K
|1,425 ▲19K