Sản lượng điều hành bay của VATM ước đạt hơn 353.000 lượt chuyến

Lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay được đánh giá cao nhất về an toàn Chương trình Thanh sát an toàn hàng không toàn cầu (Universal Safety Oversight Audit Programme - USOAP) của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã bắt đầu được thực hiện tại Việt Nam từ ngày 15/5/2024. Đoàn Thanh sát USOAP lần này do ông Ousman Kemo Manjang làm Trưởng đoàn và 6 thành viên đến từ các quốc gia khác nhau (Gam-bi-a, Gha-na, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Italia, Ga-bông và Ả rập Xê út.). Chương trình Thanh sát thực hiện toàn diện trên 8 lĩnh vực trọng yếu: Hệ thống pháp luật (LEG); cơ cấu tổ chức (ORG); cấp phép nhân viên (PEL); khai thác tàu bay (OPS); đủ điều kiện bay của tàu bay (AIR); điều tra tai nạn (AIG); quản lý hoạt động bay (ANS) và quản lý cảng hàng không sân bay (AGA). Sau 2 tuần làm việc, sáng 27/5/2024, Chương trình Thanh sát tại Việt Nam được bế mạc và kết luận với sự tham gia của tất cả các đại diện cho các lĩnh vực của ngành hàng không tại Việt Nam. Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Thanh sát đánh giá cao sự chuẩn bị của Cục Hàng không Việt Nam cho đợt thanh sát này. Ông Ousman nhấn mạnh: “Sự cố gắng của Việt Nam thể hiện cam kết cao trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn của ICAO. Sau đợt thanh sát này, Cục Hàng không Việt Nam và các doanh nghiệp trong ngành cần tiếp tục duy trì hệ thống ổn định. Đồng thời, phải tiến hành cụ thể, chi tiết hóa một số quy định tại các lĩnh vực”. Trong quá trình thực hiện thanh sát cho lĩnh vực ANS, Đoàn Thanh sát đã trực tiếp tới và đánh giá 11 cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tại khu vực phía Bắc. Ông Prosper Zoo’Mint’o - thanh sát viên lĩnh vực ANS đánh giá cao sự chuẩn bị của Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty. Các cơ sở được ghé thăm đảm bảo được hệ thống trang thiết bị phù hợp, các quy trình, tài liệu được triển khai đầy đủ. Đặc biệt, mối quan hệ chặt chẽ giữa Cục Hàng không và Tổng công ty được đánh giá cao. Kết quả sơ bộ, Đoàn Thanh sát đưa ra đánh giá khả quan với tổng điểm cho toàn ngành là: 77,1%, cao hơn khoảng 10% so với kết quả được đánh giá từ năm 2016 (65,56%). Trong đó lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay (ANS) được đánh giá cao nhất với tỷ lệ đáp ứng yêu cầu lên đến 96,67%, tiếp theo là lĩnh vực PEL với 85,68% và AGA với 83,65%. Đây là 3 lĩnh vực có sự tham gia hỗ trợ tích cực của các giám sát viên và các chuyên viên hỗ trợ của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam từ giai đoạn chuẩn bị đầu tiên. Với kết quả này, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có kết quả đánh giá USOAP tốt nhất trong khu vực.