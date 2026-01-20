Chứng khoán Vietcap mở rộng hoạt động, ghi nhận kết quả tích cực trong quý IV/2025

(TBTCO) - Trong kỳ quý IV/2025, Chứng khoán Vietcap ghi nhận doanh thu 1.532 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 443 tỷ đồng, gấp đôi năm trước.

Công ty Chứng khoán Vietcap (mã Ck: VCI) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 với bức tranh kinh doanh khởi sắc, ghi nhận doanh thu đạt 1.532 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng trưởng được ghi nhận trên hầu hết các mảng hoạt động chủ chốt, từ tự doanh, cho vay ký quỹ đến môi giới và tư vấn tài chính.

Trong cơ cấu doanh thu quý cuối năm, nguồn thu từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tiếp tục đóng vai trò chủ lực, chiếm khoảng một nửa tổng doanh thu với giá trị 750 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý IV/2025 của Chứng khoán Vietcap.

Theo Vietcap, trong bối cảnh thị trường diễn biến thuận lợi, công ty đã chủ động hiện thực hóa lợi nhuận tại một số khoản đầu tư, qua đó giúp kết quả mảng FVTPL tăng trưởng mạnh. Song song với đó, hoạt động cho vay ký quỹ tiếp tục mở rộng, góp phần cải thiện đáng kể lợi nhuận trong kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 đạt 443 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả năm 2025, Vietcap ghi nhận doanh thu 4.980 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.629 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.324 tỷ đồng, đều cao hơn khoảng 1,5 lần so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty đã vượt khoảng 15% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đề ra cho năm 2025 là 1.420 tỷ đồng.

Quy mô tài sản của Vietcap cũng tiếp tục mở rộng mạnh mẽ. Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của công ty vượt 36.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cuối quý III. Dư nợ cho vay ký quỹ lập đỉnh mới trên 16.000 tỷ đồng, tăng 18% so với cuối tháng 9/2025 và gấp đôi so với thời điểm hai năm trước.

Ở mảng tự doanh, Vietcap đẩy mạnh quy mô danh mục đầu tư. Giá trị tài sản FVTPL tại thời điểm cuối năm đạt hơn 2.200 tỷ đồng, gấp đôi so với một quý trước, chủ yếu đến từ việc gia tăng tỷ trọng trái phiếu. Đồng thời, giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng tăng 37%, lên mức 412 tỷ đồng.

Khác với nhiều công ty chứng khoán tập trung danh mục tự doanh vào FVTPL, Vietcap tiếp tục duy trì chiến lược phân bổ trọng tâm vào tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS). Tính đến cuối năm 2025, giá trị danh mục AFS đạt hơn 13.300 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối quý III.

Trên sàn chứng khoán, kết phiên ngày 20/1, cổ phiếu VCI có giá 35.350 đồng/cổ phiếu. Với hơn 850 triệu cổ phiếu đang niêm yết, vốn hoá thị trường của Vietcap hiện đạt 30.051 tỷ đồng./.