(TBTCO) - Sáng 14/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Lê Trung Kiên đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XVIII Đảng bộ TP. Hà Nội.

Theo đó, ngày 6/8/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 9499-QĐ/TU về việc thành lập Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội. Theo Quyết định này, Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XVIII Đảng bộ TP. Hà Nội gồm 18 đồng chí gồm 1 giám đốc, 5 phó giám đốc và 12 thành viên và do ông Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy làm Giám đốc Trung tâm.

Trung tâm Báo chí có nhiệm vụ cung cấp thông tin chính thống về Đại hội XVIII Đảng bộ TP. Hà Nội theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy đến các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và thành phố.

Kèm theo Quyết định số 9499-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XVIII Đảng bộ TP. Hà Nội Quy chế gồm 4 chương, 10 điều, quy định cụ thể về nguyên tắc và nhiệm vụ chung của Trung tâm Báo chí; cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận; mối quan hệ công tác, quy trình làm việc, chế độ báo cáo và phối hợp thông tin; điều khoản thi hành, quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan.

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII.

Trung tâm Báo chí được trang bị hiện đại, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TP. Hà Nội đối với công tác truyền thông. Trung tâm sẽ là đầu mối cung cấp thông tin chính thống, nhanh chóng, thuận tiện cho các phóng viên, góp phần lan tỏa tinh thần Đại hội XVIII đến Nhân dân Thủ đô và cả nước.

Trung tâm Báo chí hoạt động từ ngày 14 - 17/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Trung tâm sẽ điều hành, hướng dẫn các hoạt động báo chí, tổ chức phát hành thông cáo báo chí sau mỗi phiên làm việc và họp báo công bố kết quả Đại hội vào chiều 17/10./.