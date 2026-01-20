(TBTCO) - Nhằm khơi thông nguồn lực, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, Bộ Tài chính vừa có văn bản số 642/BTC-QLCS đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý tài sản công năm 2026.

Công tác quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công có vai trò quan trọng trong việc huy động, phát huy các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đồng thời góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của từng bộ, ngành, địa phương trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về quản lý, khai thác nguồn lực tài sản công theo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; các nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Gắn công tác quản lý tài sản công với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công năm 2026. Ảnh minh họa

Trong năm 2026, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, trưng mua, trưng dụng tài sản, đặc biệt là các quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát các văn bản thuộc thẩm quyền đã ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, bảo đảm đồng bộ với các quy định mới; đồng thời kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý tài sản công cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, trong thời gian chờ nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để đáp ứng mô hình tổ chức bộ máy mới, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025 theo quy định (bao gồm báo cáo hiện trạng tài sản công và tình hình tăng, giảm tài sản cố định tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị).

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Tài chính nhấn mạnh tại văn bản là các bộ, ngành, địa phương cần tập trung hoàn thành việc sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, nhà đất và tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Việc xử lý phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Đối với các cơ sở nhà, đất đã có quyết định thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương quản lý, cần khẩn trương xây dựng phương án khai thác, xử lý để sớm đưa tài sản vào sử dụng hoặc xử lý theo quy định.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai Tổng kiểm kê tài sản công theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định, hướng dẫn của Bộ Tài chính, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo kế hoạch.

Đối với tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, Bộ Tài chính đề nghị ban hành đầy đủ các quy định về phân cấp thẩm quyền trong khoán kinh phí sử dụng tài sản công; khai thác, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; xử lý tài sản công và tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước; đồng thời ban hành các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở, công trình sự nghiệp, máy móc, thiết bị, xe ô tô chuyên dùng theo thẩm quyền.

Đối với tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý, các bộ, ngành, địa phương cần tổ chức rà soát, thống kê, phân loại và giao tài sản cho đúng đối tượng quản lý; đẩy mạnh khai thác tài sản kết cấu hạ tầng nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, thu hút nguồn lực xã hội, bảo đảm đúng quy định pháp luật, không để thất thoát, lãng phí.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính lưu ý việc quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; quản lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác quỹ nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở do địa phương quản lý./.