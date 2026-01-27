(TBTCO) - Năm 2025, trong bối cảnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được Chính phủ và các bộ, ngành xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, TP. Hải Phòng đã đạt được kết quả giải ngân tích cực, vượt nhiều chỉ tiêu được giao.

Trong kết quả chung đó, Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực III đóng vai trò quan trọng với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, góp phần đưa dòng vốn ngân sách nhà nước đến đúng dự án, đúng tiến độ.

Chủ động từ khâu phân bổ, nhập kế hoạch vốn

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, năm 2025 Hải Phòng được giao kế hoạch vốn đầu tư công là 35.893 tỷ đồng; HĐND và UBND thành phố giao kế hoạch cao hơn, ở mức 39.504 tỷ đồng. Với quyết tâm tiếp nối kết quả giải ngân năm 2024, ngay từ cuối năm trước, Đảng ủy và Ban Lãnh đạo KBNN khu vực III đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo nền tảng vững chắc cho công tác giải ngân năm 2025.

Kho bạc Nhà nước khu vực III góp sức đưa Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công vượt kế hoạch. Ảnh minh họa

Một trong những giải pháp được KBNN khu vực III đặc biệt chú trọng là phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương trong công tác rà soát, phân bổ kế hoạch vốn năm 2025, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2024 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. Song song với đó, đơn vị đã phối hợp với cơ quan tài chính đồng cấp rà soát, nhập đầy đủ kế hoạch vốn vào TABMIS (hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc), đồng thời đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện thủ tục cam kết chi ngân sách nhà nước ngay khi dự toán được nhập, làm cơ sở để thanh toán vốn cho các dự án kịp thời.

Ngay từ quý I/2025, KBNN khu vực III đã thường xuyên ban hành văn bản đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thực hiện thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, hạn chế tình trạng dồn hồ sơ thanh toán vào các tháng cuối năm.

Đặc biệt, trong năm 2025, việc sắp xếp bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập tỉnh Hải Dương vào TP. Hải Phòng đã đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư công. Trước tình hình đó, KBNN khu vực III đã triển khai nhanh việc chuyển đổi dữ liệu, bảo đảm chính xác, kịp thời, không để ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của các chủ đầu tư và ban quản lý dự án.

Bên cạnh đó, KBNN khu vực III đã yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án định kỳ hàng tháng gửi số ước giải ngân đến hết tháng, chi tiết theo từng dự án, từng khoản chi. Đối với các đơn vị có kết quả giải ngân không đạt mức ước, KBNN khu vực III chủ động tổng hợp, báo cáo UBND thành phố để kịp thời có biện pháp đôn đốc, tháo gỡ khó khăn.

Cùng với việc tăng cường phối hợp, công tác nội bộ cũng được chú trọng. Các phòng nghiệp vụ và phòng giao dịch được chỉ đạo xử lý hồ sơ giải ngân nhanh chóng, kịp thời; việc phân công nhiệm vụ được thực hiện trên cơ sở năng lực, sở trường của từng công chức, bảo đảm tính đồng đều, tránh quá tải cục bộ.

Kỷ cương, trách nhiệm gắn với cải cách thủ tục đưa tỷ lệ giải ngân tăng cao

KBNN khu vực III xác định kỷ luật, kỷ cương hành chính là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả giải ngân. Theo đó, toàn thể công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi, giải ngân vốn đầu tư công được quán triệt không gây phiền hà cho các chủ đầu tư; đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện thanh toán, thực hiện hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng, một lần, không để tồn đọng hồ sơ không rõ nguyên nhân.

Đáng chú ý, KBNN khu vực III đã đẩy mạnh giao dịch điện tử, tuyên truyền, vận động các chủ đầu tư gửi 100% hồ sơ thanh toán qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc. Công tác tập huấn, phổ biến các văn bản pháp luật mới của Chính phủ, Bộ Tài chính và KBNN được tổ chức kịp thời, bảo đảm triển khai thống nhất trong toàn hệ thống.

Ngoài ra, KBNN khu vực III duy trì chế độ cung cấp số liệu thu, chi ngân sách nhà nước hằng ngày thông qua tin nhắn SMS gửi đến các cá nhân có thẩm quyền; định kỳ 20 ngày và hằng tháng tổng hợp, báo cáo chi tiết tình hình giải ngân theo từng dự án, từng chủ đầu tư, đồng thời nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến hết ngày 20/1/2026, tổng số vốn đầu tư công giải ngân trên địa bàn Hải Phòng đạt 38.503 tỷ đồng, bằng 107,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 97,5% kế hoạch HĐND thành phố giao. Nhiều ban quản lý dự án đạt tỷ lệ giải ngân rất cao, trong đó Đặc khu Cát Hải giải ngân 100% kế hoạch; Ban Quản lý dự án khu vực Ngô Quyền đạt 99,9%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng đạt 99,8%.

Năm 2026, TP. Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ giao tổng nguồn vốn đầu tư công là 36.917 tỷ đồng và được HĐND TP. Hải Phòng giao 36.967 tỷ đồng. TP. Hải Phòng đặt mục tiêu phấn đấu đến hết ngày 31/1/2027 giải ngân đạt trên 100% vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 100% vốn HĐND TP. giao.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, trong thời gian tới, KBNN khu vực III tiếp tục bám sát các chủ đầu tư, đôn đốc thực hiện thanh toán vốn ngay khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu; chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án để kịp thời báo cáo, đề xuất phương án tháo gỡ với UBND thành phố. Đồng thời, đơn vị tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các giải pháp đã triển khai, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn thành phố giao theo kịch bản điều hành năm 2026.