(TBTCO) - Chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định mục tiêu tăng trưởng GDP toàn ngành năm 2026 đạt 3,7%, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 73 - 74 tỷ USD.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã ký quyết định ban hành Chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; đồng thời triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 8/1/2026 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026.

Theo Chương trình hành động, năm 2026, ngành Nông nghiệp và Môi trường tập trung thực hiện mục tiêu tổng quát là tăng cường quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; bảo đảm an ninh lương thực, an ninh sinh thái và đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững của đất nước.

Về các chỉ tiêu cụ thể, ngành phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng toàn ngành từ 3,7 - 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 73 - 74 tỷ USD.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt ra các chỉ tiêu quan trọng về phát triển nông thôn và môi trường. Cụ thể, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 15%; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 62%. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức 42,02%, bảo đảm cân bằng sinh thái và vai trò phòng hộ.

Trong lĩnh vực môi trường, ngành đặt mục tiêu thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 95%; 100% hồ chứa lớn được vận hành, giám sát trực tuyến; 84 hồ chứa thủy điện, thủy lợi được xác định và công bố dòng chảy tối thiểu sau đập, với tổng số khoảng 700 công trình. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030 duy trì trong khoảng 1 - 1,5%.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định mục tiêu tăng trưởng GDP toàn ngành năm 2026 đạt 3,7%. Ảnh minh họa

Về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Bộ đặt mục tiêu trong năm 2026 cắt giảm, đơn giản hóa 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết; bãi bỏ 100% điều kiện kinh doanh của các ngành, nghề không thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư. Đồng thời, cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Chương trình hành động xác định 11 nhóm giải pháp trọng tâm, yêu cầu triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ những ngày, tuần và tháng đầu năm 2026.

Trong đó, tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước...

Chương trình cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các địa phương, tích hợp lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, phát triển nền tảng chia sẻ thông tin đất đai trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, xanh và bền vững, thúc đẩy sản xuất nông lâm thủy sản hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; tổ chức lại sản xuất gắn với mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc. Đáng chú ý, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung giải quyết dứt điểm các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) để gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản khai thác...