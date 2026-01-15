Hải Phòng đồng loạt khởi công 3 khu công nghiệp tổng vốn đầu tư hơn 19.400 tỷ đồng chào mừng Đại hội XIV của Đảng

(TBTCO) - Sáng ngày 15/1, Hải Phòng đã đồng loạt tổ chức khởi công 3 khu công nghiệp mới gồm: Tiên Lãng 1, sân bay Tiên Lãng - khu B và Vinh Quang (giai đoạn 1). Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; góp phần quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng.

Các dự án được khởi công góp phần hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo động lực lan tỏa thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ, logistics, thương mại và đô thị phụ trợ trong khu vực, cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố, đặc biệt là Khu thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu tại Lễ khởi công khu công nghiệp Tiên Lãng 1. Ảnh: Quỳnh Nga

Phát biểu tại Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Lãng 1, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết: “Hải Phòng hiện có một không gian công nghiệp - dịch vụ với các Khu kinh tế quy mô lớn, chính sách thu hút đầu tư vượt trội như: Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải; Khu kinh tế ven biển phía Nam; Khu kinh tế chuyên biệt với tổng diện tích gần 48.000 ha. Bên cạnh đó, là hệ thống 43 khu công nghiệp và 80 cụm công nghiệp, tạo nên “vành đai sản xuất - logistics” trải dọc theo các tuyến giao thông huyết mạch của quốc gia, là điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư các ngành nghề, lĩnh vực như: sản xuất điện tử, cơ khí, ô tô; công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao; công nghiệp bán dẫn”.

Tiên Lãng 1 là Khu công nghiệp đầu tiên được thành lập trong Khu thương mại tự do, mang sứ mệnh tiên phong, góp phần đặt nền móng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hải Phòng thành một trung tâm kinh tế biển tầm cỡ khu vực và quốc tế, nơi thí điểm thành công các chính sách của Trung ương đối với Hải Phòng.

Phối cảnh khu công nghiệp Tiên Lãng 1.

“Điểm đặc biệt nhất của dự án này là chính sách mới - cách làm mới - với tốc độ mới. Thời gian thực hiện thủ tục đầu tư đã được rút ngắn kỷ lục khi nhà đầu tư nộp hồ sơ quan tâm dự án đến khi khởi công chỉ mất thời gian 20 ngày; trong khi các dự án tương tự trước đây, thời gian có thể kéo dài tới 48 tháng. Điều này khẳng định cam kết của Hải Phòng với các nhà đầu tư: “Nói đi đôi với làm; cải cách hành chính thực chất; biến thủ tục thành cơ hội; biến thời gian thành lợi nhuận cho doanh nghiệp”, ông Lê Ngọc Châu khẳng định

Khu công nghiệp Tiên Lãng có quy mô lớn nhất với diện tích 596,78 ha, tổng vốn đầu tư hơn 13.061 tỷ đồng. Dự án được triển khai tại xã Hùng Thắng, thuộc khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Phát triển xanh bền vững châu Á Thái Bình Dương.

Các đại biểu bấm nút khởi công khu công nghiệp Tiên Lãng 1. Ảnh: Quỳnh Nga

Khu công nghiệp được định hướng thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và các ngành sản xuất có giá trị gia tăng lớn, phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, gắn với yêu cầu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Hải Phòng khởi công 3 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 1.000 ha, tổng vốn đầu tư hơn 19.400 tỷ đồng cho thấy thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với quy mô và chất lượng ngày càng cao, phù hợp với vai trò trung tâm công nghiệp, logistics của vùng Bắc Bộ.

Cùng với khu công nghiệp Tiên Lãng 1, khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - khu B do Công ty CP Phát triển khu công nghiệp C.E.O làm chủ đầu tư, có quy mô 186,49 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.800 tỷ đồng đã được khởi công.

Khu công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp hỗ trợ, sinh thái, ưu tiên các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Dự án cũng nằm trong khu kinh tế ven biển phía Nam, có vị trí thuận lợi về kết nối giao thông và logistics, được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã Chấn Hưng theo hướng công nghiệp - dịch vụ.

Khu công nghiệp Vinh Quang (giai đoạn 1) do Công ty CP IDICO Vinh Quang đầu tư, có quy mô 226,01 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.550 tỷ đồng, được triển khai trên địa bàn các xã thuộc huyện Vĩnh Bảo (cũ). Đây là dự án khu công nghiệp sinh thái, được thiết kế theo các tiêu chí hiện đại, thân thiện môi trường, gắn với phát triển hạ tầng xã hội, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 9.500 lao động. Việc hình thành khu công nghiệp này được kỳ vọng sẽ mở ra hướng phát triển mới cho khu vực phía Nam thành phố, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa khu vực nội đô và ngoại thành.