(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 05/2026/TT-BTC ngày 22/1/2026 Quy định về phân cấp trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành trong một số lĩnh vực của Bộ Tài chính.

Thông tư số 05/2026/TT-BTC có 3 chương: Chương I quy định chung; Chương II quy định cụ thể; Chương III tổ chức thực hiện.

Điều 1 của Chương I quy định phạm vi điều chỉnh của thông tư. Theo đó thông tư này quy định việc phân cấp trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành trong một số lĩnh vực của Bộ Tài chính bao gồm: hải quan; chứng khoán; dự trữ quốc gia; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm y tế; quản lý tài sản công; kế toán; phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể; kinh doanh bảo hiểm; đầu tư nước ngoài, đầu tư ra nước ngoài, xúc tiến đầu tư, quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; viện trợ của nước ngoài cho Việt Nam; quản lý đấu thầu, đầu tư theo phương thức công tư.

Thông tư này không quy định việc phân cấp trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với các lĩnh vực: thuế, kho nạc nhà nước; thống kê; giá; quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Việc kiểm tra trong các lĩnh vực này thực hiện theo quy định tại các Thông tư khác của Bộ Tài chính và pháp luật có liên quan.

Bộ Tài chính phân cấp hoạt động kiểm tra chuyên ngành trong một số lĩnh vực của Bộ. Ảnh minh họa

Đối tượng áp dụng là các đơn vị thuộc Bộ Tài chính bao gồm: Cục Hải quan; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Cục Dự trữ Nhà nước; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Cục Quản lý công sản; Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể; Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; Cục Đầu tư nước ngoài; Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại; Cục Quản lý Đấu thầu.

Các cơ quan, đơn vị khác có liên quan đến việc phân cấp trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư này.

Tại Chương II có 11 điều quy định cụ thể về việc phân cấp thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành đối với các lĩnh vực. Ví dụ, Điều 4 phân cấp thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành đối với các lĩnh vực hải quan quy định Cục trưởng Cục Hải quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch kiểm tra chuyên đề của Cục Hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 5/8/2025 của Chính phủ quy định về hoạt động kiểm tra chuyên ngành;

Thực hiện kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP...

Điều 5 phân cấp thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực chứng khoán. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Việt Nam có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch kiểm tra chuyên đề của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 217/2025-CP.

Chương III của thông tư này quy định trách nhiệm của các đơn vị. Vụ Pháp chế tổng hợp, đề xuất báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy định về phân cấp đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và yêu cầu quản lý.

Các đơn vị được phân cấp quy định tại thông tư này chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp; thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn theo quy định của pháp luật đối với các nội dung được phân cấp...

Thông tư có hiệu lực từ ngày 22/1/2026.