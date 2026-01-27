(TBTCO) - Sáng 27/1/2026, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 31 của HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2030 đã thông qua Nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội điều chỉnh, bổ sung tổng nguồn Kế hoạch đầu tư công năm 2026 ngân sách cấp thành phố.

Bổ sung 30 nghìn tỷ đồng vào tổng mức vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2026

HĐND TP. Hà Nội đã nhất trí điều chỉnh, bổ sung tổng mức vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2026 ngân sách cấp thành phố là 30.000 tỷ đồng, gồm: Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương thưởng vượt dự toán các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố năm 2024 tại Quyết định số 1568/QĐTTg ngày 19/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ còn lại: 6.859,776 tỷ đồng; nguồn tăng thu ngân sách cấp thành phố năm 2025 là 23.140,224 tỷ đồng.

HĐND thành phố chấp thuận tiếp tục bố trí kế hoạch vốn đối với các dự án cấp thành phố nhóm A, B, C đã quá thời gian bố trí vốn theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 57 Luật Đầu tư công (được sửa đổi bởi Khoản 25 Điều 7 Luật số 90 sửa đổi 9 Luật) tại phụ lục kèm theo.

HĐND thành phố giao UBND thành phố tổ chức thực hiện nghị quyết, trong đó: thực hiện phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 trong tổng nguồn tăng thêm theo quy định pháp luật, nguyên tắc bố trí vốn đã trình HĐND thành phố, ưu tiên đảm bảo bố trí đủ vốn theo tiến độ các dự án trọng điểm, cấp bách, công tác đền bù giải phóng mặt bằng...; không bố trí vốn dàn trải, lãng phí; kịp thời báo cáo HĐND thành phố kết quả phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 tại kỳ họp HĐND thành phố gần nhất.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày tại cuộc họp.

Trước đó, trình bày Tờ trình Điều chỉnh, bổ sung tổng nguồn Kế hoạch đầu tư công năm 2026 ngân sách cấp thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Kế hoạch đầu tư công của thành phố đầu năm 2026 đã được HĐND thành phố quyết nghị tại Nghị quyết số 483/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 và UBND TP. Hà Nội giao tại Quyết định số 5969/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 là 126.000,99 tỷ đồng.

Năm 2026 là năm đặc biệt, năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2026 - 2030 với rất nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần tăng tốc triển khai các dự án đầu tư công dẫn dắt, tạo động lực phát triển, tăng trưởng 02 con số giai đoạn 2026 - 2030 và 11% năm 2026.

Để đáp ứng yêu cầu giải phóng mặt bằng nhanh, gấp cho các dự án như: Vành đai 1; Vành đai 2,5; cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo;... UBND TP. Hà Nội đã ban hành 1 quyết định ứng trước dự toán năm 2026 (trong tháng 12/2025) và 1 quyết định phân bổ, bổ sung kế hoạch vốn năm 2026 (tháng 1/2026) cho các dự án; Sở Tài chính đã ban hành thực hiện thông báo linh hoạt nguồn vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo cơ chế đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 483/NQ-HĐND ngày 26/11/2025. Tổng nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã sử dụng đến nay là 5.605,612 tỷ đồng; còn lại là 7.037,271 tỷ đồng.

Hiện nay, bên cạnh 2 đại dự án lớn đã khởi công, triển khai (Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng và Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic), thành phố đang quyết liệt triển khai nhanh, đồng thời các dự án quan trọng như: 7 dự án cầu (Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở); các tuyến giao thông lớn, quan trọng như: Vành đai 1; 2,5; 3; 3,5; 4;....và nhiều công trình khẩn cấp chống úng ngập, ùn tắc giao thông.

"Việc điều chỉnh, bổ sung tổng nguồn Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 cấp thành phố để triển khai các dự án khẩn cấp, quan trọng là rất cần thiết; để đảm bảo góp phần thúc đẩy tăng trưởng 11% năm 2026" - ông Lưu nhấn mạnh.

Quang cảnh cuộc họp.

Nâng mức bồi thường về đất đối với các dự án

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết của HĐND thành phố thực hiện khoản 4 Điều 7 Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội (về tiêu chí, mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai các dự án trên địa bàn thành phố).

Theo đó, Nghị quyết gồm 5 Điều quy định về phạm vi, đối tượng, tiêu chí, mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...

Trong đó, mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như sau: Đối với dự án quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258/2025/QH15: mức bồi thường về đất bằng 2 lần so với mức quy định;

Đối với dự án quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258/2025/QH15: mức bồi thường về đất bằng 1,5 lần so với mức quy định;

Mức bồi thường về tài sản, chi phí đầu tư vào đất, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất bằng 1 lần so với mức quy định.

Trước đó, trình bày tờ trình tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho hay, trong giai đoạn 2026 - 2030, TP. Hà Nội đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng kinh tế - xã hội ở ngưỡng hai con số, hình thành hệ thống động lực phát triển mới, nâng cao vị thế Thủ đô là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.

Để thực hiện mục tiêu trên, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Trong đó tại khoản 4 Điều 7 quy định: "HĐND thành phố quyết định tiêu chí, mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai các dự án trên địa bàn TP: Đối với dự án quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết này: Bằng 2 lần so với mức quy định;

Đối với dự án không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết này: Không quá 2 lần so với mức quy định.

Hiện nay, TP. Hà Nội đang triển khai các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258/2025/QH15. Do vậy, việc ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố để triển khai khoản 4 Điều 7 Nghị quyết số 258/2025/QH15 là đúng quy định, cần thiết và là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô một cách nhanh nhất, đúng quy định và tạo sự đồng thuận cao của người bị thu hồi đất; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố đã được Trung ương, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua.