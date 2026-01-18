Hà Nội trang hoàng rực rỡ chào mừng Đại hội XIV của Đảng

(TBTCO) - Không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang lan tỏa rộng khắp ở Thủ đô Hà Nội. Trên các tuyến phố, khu dân cư đều trang trí pa nô, áp phích, cờ hoa… chào mừng Đại hội Đảng, khai mạc ngày 19/1.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới.

Việc trang trí, tuyên truyền được triển khai sớm, bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và phù hợp với không khí trang nghiêm của Đại hội. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và người dân Thủ đô đối với Đại hội XIV của Đảng.

Cờ, panô, áp phích được treo trang trọng trên các tuyến phố tạo tinh thần phấn khởi, tự hào.

Khu vực trụ sở các cơ quan TP. Hà Nội treo pano, khẩu hiệu, cờ Tổ Quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Tại phường Láng Hạ, công tác chỉnh trang đô thị, treo cờ Tổ quốc được triển khai nghiêm túc, đồng bộ.

Mô hình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với kích thước lớn.

Màn hình led khổ lớn tại các giao lộ chiếu tranh cổ động và video giới thiệu thông tin chào mừng Đại hội XIV. Đại hội sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19-25/1/2026.

Cờ, hoa tại khu vực gần lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại các trường học…, việc treo cờ, khẩu hiệu được thực hiện nghiêm túc, trang trọng, vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của toàn xã hội đều hướng về Đại hội Đảng.

Mỗi tuyến phố, mỗi gia đình đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào hướng về Đại hội.