Phát Đạt hoàn tất công trình cảnh quan Nhà thi đấu Phan Đình Phùng sớm hơn dự kiến 2 tuần

(TBTCO) - Không gian cảnh quan tại khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh) sẽ được bàn giao để đưa vào phục vụ cộng đồng vào cuối tuần này. Đơn vị chủ đầu tư – Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã Ck: PDR) cho biết việc hoàn thành sớm hơn kế hoạch gần hai tuần là kết quả của quá trình thi công khẩn trương, liên tục và ở cường độ cao.

Tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là sớm mở cửa một không gian công cộng mới, góp thêm điểm đến cho người dân thành phố trong không khí đón Xuân về.

Hai tuần qua, những ai đi qua khu vực Nhà thi đấu Phan Đình Phùng đều có thể cảm nhận rõ nhịp điệu khẩn trương của công trường, ngay cả buổi tối. Ánh đèn chiếu sáng xuyên đêm, lực lượng thi công làm việc liên tục, từng hạng mục được triển khai song song để rút ngắn tối đa thời gian.

Công trình cải tạo cảnh quan Nhà thi đấu Phan Đình Phùng được triển khai từ ngày 8/1/2026, ngay sau khi TP. Hồ Chí Minh có chủ trương chỉnh trang một số khu đất chưa triển khai dự án thành công viên, vườn hoa tạm thời. Trong số các khu đất này, Phan Đình Phùng là địa điểm đầu tiên được triển khai và cũng là công trình được đẩy nhanh tiến độ. Điều đó cho thấy sự quyết liệt trong thực thi chủ trương của thành phố, đồng thời phản ánh năng lực tổ chức và tinh thần chủ động của Phát Đạt.

Theo kế hoạch, công trình bao gồm nhiều hạng mục được thực hiện đồng thời, từ tổng vệ sinh và chỉnh trang toàn bộ khuôn viên bên trong khu đất, cải tạo, làm sạch và tổ chức lại hệ thống vỉa hè bao quanh các tuyến đường Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Pasteur. Chủ đầu tư cũng thiết kế, bố trí lại các phân khu không gian để người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng. Mục tiêu không chỉ là tạo diện mạo mới cho một khu đất trung tâm, mà còn hình thành một không gian mở, thân thiện - nơi người dân có thể dạo bộ, nghỉ ngơi, gặp gỡ và sinh hoạt cộng đồng.

Phát Đạt và các đơn vị thi công thúc đẩy tiến độ mỗi ngày ở mức cao nhất

Trong suốt quá trình triển khai, Ban Lãnh đạo Phát Đạt thường xuyên có mặt tại công trường để theo sát tiến độ và chất lượng thi công. Việc “trực chiến” tại hiện trường trong giai đoạn cao điểm cuối năm giúp các quyết định được đưa ra nhanh chóng, kịp thời điều chỉnh phương án tổ chức thi công khi cần thiết. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp công trình được hoàn thành sớm hơn dự kiến, trong khi vẫn đảm bảo các yêu cầu về an toàn và mỹ quan.

Đại diện Ban Lãnh đạo Phát Đạt chia sẻ: “Chúng tôi xác định rằng mỗi khu đất ở trung tâm TP. Hồ Chí Minh đều có giá trị xã hội rất lớn. Khi dự án chưa triển khai, thì việc chủ động cải tạo cảnh quan khu đất để phục vụ người dân là mong muốn của nhà đầu tư. Làm nhanh hơn, sớm hơn không chỉ để kịp tiến độ, mà để người dân được thụ hưởng không gian đô thị”.

Việc không gian cảnh quan Nhà thi đấu Phan Đình Phùng sớm được đưa vào phục vụ được kỳ vọng sẽ mang đến sinh khí mới cho khu vực trung tâm Thành phố

Theo vị đại diện này, áp lực về thời gian trong giai đoạn cận Tết là không nhỏ, song chính áp lực đó tạo ra động lực để các bên làm việc với tinh thần tập trung cao độ. Việc phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã giúp tháo gỡ nhanh các vướng mắc phát sinh, đảm bảo công trình được triển khai thông suốt.

Sự xuất hiện của một “khoảng xanh” tạm thời nhưng được tổ chức bài bản có ý nghĩa đặc biệt, nhất là trong những ngày Tết - thời điểm nhu cầu vui chơi, vãn cảnh, gặp gỡ, nghỉ ngơi của người dân tăng cao.

Ở góc độ rộng hơn, công trình tại Phan Đình Phùng là một phần trong cách Phát Đạt tiếp cận chiến lược phát triển bền vững

Phía Phát Đạt cho biết, không tách rời mục tiêu kinh doanh khỏi trách nhiệm xã hội, mà đặt cả hai trong cùng một mạch tư duy phát triển. Việc đầu tư nguồn lực để cải tạo cảnh quan, sớm đưa vào phục vụ cộng đồng cho thấy phát triển bền vững được cụ thể hóa bằng những hành động đo lường được về tiến độ và hiệu quả sử dụng.

Trong giai đoạn phát triển mới, Phát Đạt xác định đồng hành cùng TP. Hồ Chí Minh trong chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân là một phần không thể thiếu trong chiến lược dài hạn./.