Ngày hội non sông: Tổng Bí Thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gần 79 triệu cử tri tham gia bầu cử

Hôm nay (15/3), gần 79 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Cùng với cử tri cả nước, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện quyền cử tri, tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, tổng số đại biểu được bầu là 500 đại biểu với 864 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,73 người ứng cử cho một đại biểu được bầu, trong đó có 4 người tự ứng cử. Cơ cấu ứng cử viên cơ bản bảo đảm định hướng về đại diện xã hội, cụ thể là phụ nữ 45,37%, dưới 40 tuổi 21,64%, người dân tộc thiểu số 21,76%, người ngoài đảng 7,41%, đại biểu tái cử là 27,31%.

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, tổng số đại biểu được bầu là 2.552 đại biểu với 4.217 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,65 người ứng cử trên một đại biểu được bầu. Đối với HĐND cấp xã, tổng số đại biểu được bầu là 72.611 đại biểu với 120.873 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,66 người ứng cử trên một đại biểu được bầu. Các số liệu này cho thấy, danh sách chính thức những người ứng cử đều bảo đảm số dư theo quy định của luật. Đồng thời đã chú trọng cơ cấu hợp lý giữa đại biểu nữ, đại biểu trẻ và đại biểu người dân tộc thiểu số.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại điểm bỏ phiếu bầu cử Trường THPT Phan Đình Phùng, Khu vực bầu cử số 2, phường Ba Đình, TP. Hà Nội. Ảnh: VGP

Tại khu vực bỏ phiếu số 2 (Trường THPT Phan Đình Phùng), phường Ba Đình thuộc đơn vị bầu cử số 1, TP. Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại đây.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thực hiện bỏ phiếu tại Khu vực bầu cử só 2, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Ảnh: Đức Thanh

Đơn vị bầu cử số 1, TP. Hà Nội có 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và sẽ bầu ra 3 đại biểu. Phạm vi đơn vị số 1 gồm các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa. Tại phường Ba Đình, có 37 đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân và được bầu 22 đại biểu.

Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Đức Thanh

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo đúng thể lệ, sau phần khai mạc, tổ bầu cử đã tiến hành phổ biến nội quy phòng bỏ phiếu; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu; kiểm tra, niêm phong hòm phiếu; tổ chức cho cử tri thực hiện quyền bầu cử đảm bảo đúng các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch nước Lương Cường; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự lễ chào cờ khai mạc ngày bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội - Ảnh: Đức Thanh

Đúng 7 giờ ngày 15/3, ngay sau các nghi lễ trang trọng khai mạc cuộc bầu cử, Chủ tịch nước Lương Cường; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Ảnh: Đức Thanh

Tiếp đó, đông đảo cử tri của khu vực bỏ phiếu số 26 đã lần lượt bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội tại Hội trường Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam có 807 cử tri của một số cơ quan, đơn vị quân đội.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 có ý nghĩa rất quan trọng, được diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở ra những định hướng lớn, tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 26. Ảnh: Đức Thanh

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đất nước, là dịp để cử tri cả nước trong đó có cử tri phường Hoàn Kiếm phát huy quyền làm chủ, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới; góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các cử tri bày tỏ sự phấn khởi khi chứng kiến sự đổi thay của đất nước thời gian qua, tin tưởng những đại biểu được lựa chọn, sẽ thực sự đủ tâm, đủ, tầm, đủ sức và đủ tài để góp phần đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, sớm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các quyết sách quan trọng, chiến lược mà Trung ương đã đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân thực hiện bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Tây Hồ, TP. Hà Nội. Ảnh: Đức Thanh

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 21 phường Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân với cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 21 phường Tây Hồ, TP. Hà Nội. Ảnh: Đức Thanh

Toàn phường có 68.769 cử tri được phân bố trên 68 tổ dân phố với 27 điểm bỏ phiếu. Công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn phường Tây Hồ được chuẩn bị toàn diện, chặt chẽ, tuân thủ nghiêm các quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, bảo đảm các nguyên tắc dân chủ, công khai, an toàn và thuận tiện cho cử tri tham gia bầu cử.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân thực hiện bỏ phiếu tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội. Ảnh: VGP

Sáng 15/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 14 thuộc đơn vị bầu cử số 5, xã Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh - Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Lâm Hiển

Xã Hóc Môn được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của ba đơn vị gồm: thị trấn Hóc Môn, xã Tân Xuân và xã Tân Hiệp. Trên địa bàn xã có 10 đơn vị bầu cử với 57.359 cử tri. Tại Khu vực bỏ phiếu số 14 có khoảng 2.000 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu. Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã bỏ những lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đây.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14 thuộc đơn vị bầu cử số 5, xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Lâm Hiển

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại đơn vị bầu cử số 12, gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi. Số đại biểu Quốc hội được bầu thuộc đơn vị này là 3 người, số người ứng cử là 5 người.

Tại kỳ bầu cử này, TP. Hồ Chí Minh sẽ bầu ra 38 đại biểu Quốc hội từ tổng số 64 ứng cử viên. Theo danh sách niêm yết, trong số 64 ứng cử viên của thành phố, có 24 người có trình độ học vấn tiến sĩ. Đây cũng là địa phương có số đại biểu Quốc hội được bầu cao nhất cả nước, với việc TP. Hồ Chí Minh được bầu thêm 8 đại biểu so với kỳ bầu cử trước. Bên cạnh đó, Thành phố cũng sẽ bầu 125 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và các hội đồng nhân dân cấp xã, phường.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị dự lễ chào cờ khai mạc ngày bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 11, phường Phú Thượng, TP. Hà Nội. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia thực hiện quyền công dân, tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 2 - Khu vực bỏ phiếu số 7, phường Phúc Lợi, TP. Hà Nội. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội - Ảnh: VGP/Trần Mạnh