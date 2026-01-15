Nền kinh tế Anh tăng trưởng vượt dự kiến

(TBTCO) - Nền kinh tế Anh tăng trưởng mạnh hơn dự kiến trong tháng 11/2025, một tín hiệu tích cực cho chính phủ nước này trong nỗ lực tạo đà tăng trưởng sau nhiều năm trì trệ.

Dữ liệu công bố ngày 15/1 cho thấy, nền kinh tế Anh tăng trưởng 1,4% trong cả năm 2025. Ảnh TL

Theo số liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) công bố ngày 15/1, hoạt động kinh tế của quốc gia này đã tăng 0,3% trong tháng 11/2025. Con số này trái ngược với mức giảm 0,1% trong tháng 10 và cao hơn mức dự báo trung bình 0,1% của các nhà kinh tế được khảo sát.

Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự bùng nổ trong sản xuất công nghiệp, tăng 1,1% so với tháng trước. Sản lượng xe cơ giới, xe kéo và xe bán tải tăng 25,5%, cho thấy sự phục hồi của ngành công nghiệp ô tô Anh sau vụ tấn công mạng vào Jaguar Land Rover hồi tháng 8.

Sản lượng dịch vụ cũng tăng 0,3% trong tháng 11, được thúc đẩy bởi doanh số bán lẻ và dịch vụ chuyên nghiệp. Sự phục hồi này phản ánh những dấu hiệu ổn định bước đầu sau hai tháng hoạt động sụt giảm. Tuy nhiên, đà tăng trưởng vẫn còn yếu. Tháng 11 chỉ đánh dấu tháng tăng trưởng thứ ba kể từ tháng 3/2025, khi Vương quốc Anh đang chật vật thoát khỏi tình trạng trì trệ đã đeo bám nền kinh tế hơn một thập kỷ qua.

Cũng theo số liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia công bố, trong quý III/2025, Anh đứng cuối bảng xếp hạng các quốc gia thuộc Nhóm G7 về đầu tư.

Trong khi đó, thị trường lao động Anh vẫn dễ bị tổn thương sau khi suy yếu đáng kể vào năm 2025, do tăng trưởng chậm và chi phí kinh doanh gia tăng. Người tiêu dùng ngần ngại chi tiêu, với xu hướng tiết kiệm của các hộ gia đình ở mức cao kỷ lục. Lạm phát cao dai dẳng đang gây thêm áp lực giảm đối với nhu cầu.

Tuy nhiên, dữ liệu ngày 15/1 cho thấy nền kinh tế đã tăng trưởng 1,4% trong cả năm 2025 - một sự gia tăng về tốc độ tăng trưởng so với năm trước, theo Ben Caswell, nhà kinh tế cấp cao tại Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Quốc gia.

Nhìn về phía trước, tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ ổn định vào năm 2026. Lạm phát cũng được dự báo sẽ chậm lại trong bối cảnh tăng trưởng tiền lương giảm, hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc tràn vào thị trường do thuế quan cao của Mỹ và việc cắt giảm hóa đơn năng lượng hộ gia đình được nêu trong ngân sách.

Cùng với tăng trưởng yếu trong năm 2025, cho phép Ngân hàng Trung ương Anh tiếp tục nới lỏng lãi suất, ngay cả khi việc cắt giảm lãi suất vào tháng 2 hiện có vẻ ít khả thi hơn.

Trước đó ngày 14/1, người phụ trách quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), Alan Taylor, cho biết ông dự kiến lạm phát sẽ đạt mục tiêu 2% vào giữa năm 2026, so với dự báo trước đó là năm 2027.

“Tôi cho rằng điều này có thể duy trì được, xét đến tốc độ tăng trưởng tiền lương đang chậm lại, và do đó, tôi kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ sớm trở lại mức trung lập”, ông nói.

Cuộc họp tiếp theo của BoE để bỏ phiếu về lãi suất dự kiến diễn ra vào đầu tháng 2/2026.