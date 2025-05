Tập đoàn Generali tài trợ 2,5 tỷ đồng cho dự án bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp thông qua UNICEF

(TBTCO) - Tập đoàn Generali đã chính thức trao bảng chứng nhận tài trợ 2,5 tỷ đồng cho UNICEF, với mong muốn tiếp tục góp phần tạo nên những tác động tích cực nhằm hỗ trợ trẻ em và các gia đình sống trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương tại Việt Nam.

Lễ trao tài trợ 2,5 tỷ đồng cho dự án “Bảo vệ Trẻ em trong Tình huống Khẩn cấp”.

Khoản tài trợ từ Generali sẽ được UNICEF Việt Nam sử dụng cho dự án “Bảo vệ Trẻ em trong Tình huống Khẩn cấp”, cụ thể là thông qua các chương trình tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương, giáo viên, phụ huynh về quản lý ca (cho các trường hợp trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp) và hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội (MHPSS) cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi tình huống khẩn cấp. Chương trình sẽ được triển khai tại các địa phương: Cao Bằng, Lào Cai và Điện Biên.

Với sự hỗ trợ này, Generali hy vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ bảo vệ trẻ em, giúp họ quản lý tốt hơn các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, và sao nhãng. Nhờ việc xác định kịp thời các nhu cầu quan trọng của các em, các cán bộ sẽ kết nối các em và gia đình hiệu quả hơn với các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ cùng các dịch vụ thiết yếu khác.

Đồng thời, sự đồng hành của Generali cũng sẽ hỗ trợ UNICEF thúc đẩy công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần và hỗ trợ tâm lý xã hội cho trẻ em và các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tất cả những nỗ lực này nhằm mục tiêu bảo vệ tốt hơn những trẻ em dễ bị tổn thương, hướng tới một môi trường an toàn và phát triển toàn diện cho mọi trẻ em.

Trong năm 2024 vừa qua, Generali đã sát cánh cùng UNICEF Việt Nam để nỗ lực khắc phục hậu quả do cơn bão Yagi gây ra, đặc biệt là với trẻ em và phụ nữ. Kiên trì với chiến lược phát triển bền vững, thông qua The Human Safety Net – tổ chức phi chính phủ do Tập đoàn Generali thành lập, các dự án ý nghĩa của The Human Safety Net Việt Nam đã góp phần thay đổi cuộc sống của hàng ngàn trẻ em và gia đình thông qua các chương trình giáo dục sớm, hỗ trợ cha mẹ và đồng hành kiến thiết cuộc sống. Với Generali, việc hỗ trợ trẻ nhỏ trong giai đoạn đầu đời là gieo những hạt mầm cho một tương lai khỏe mạnh, công bằng và bền vững.

Trong thời gian tới, các dự án cộng đồng của Generali Việt Nam thông qua The Human Safety Net Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung vào lĩnh vực quan trọng là Phát triển trẻ thơ toàn diện (Early Childhood Development – ECD). ECD là giai đoạn nền tảng quyết định đến sức khỏe, khả năng học tập và thành công của trẻ sau này. The Human Safety Net Việt Nam sẽ đồng hành cùng các dự án chiến lược nhằm cải thiện các chỉ số phát triển cho trẻ thơ, bởi đầu tư cho sự phát triển toàn diện của trẻ trong những năm đầu đời không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn là của cả cộng đồng xã hội.

Generali và The Human Safety Net Việt Nam hy vọng sẽ tạo ra một làn sóng thay đổi thực sự: giúp trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện hơn, giúp những gia đình yếu thế có thể vững bước hơn trên hành trình cuộc sống./.