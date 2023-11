Generali duy trì đà tăng trưởng liên tục trong hoạt động kinh doanh, khẳng định vị thế tài chính vững chắc

(TBTCO) - Tập đoàn Generali vừa chính thức thông báo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, tiếp tục duy trì tăng trưởng lợi nhuận.

Ảnh: T.L

Theo đó, doanh thu phí gộp tăng lên mức 60,5 tỷ Euro (+4,7% so với cùng kỳ năm 2022) nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng bảo hiểm phi nhân thọ (+11,4% so với cùng kỳ năm 2022). Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (BHNT) tập trung vào dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo vệ, phù hợp với chiến lược của Tập đoàn.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng lên mức 5,1 tỷ Euro (+16,7% so với cùng kỳ năm 2022), dẫn đầu là mảng bảo hiểm phi nhân thọ dù chịu ảnh hưởng từ các khoản chi bồi thường nhằm khắc phục hậu quả của thiên tai. Tỷ lệ kết hợp được cải thiện ở mức 94,3% (thấp hơn 3,1% so với cùng kỳ năm 2022). Mảng BHNT duy trì sự vững chắc và tỷ lệ lợi nhuận hợp đồng khai thác mới đạt 5,74% (tăng 0,04% so với cùng kỳ năm 2022).

Tăng trưởng liên tục về lợi nhuận thuần điều chỉnh lên mức 2.979 triệu Euro (tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2022). Vị thế tài chính cực kỳ vững mạnh, với biên khả năng thanh toán đạt 224% (so với 221% trong năm tài chính 2022).

Phó Tổng giám đốc Tài chính Tập đoàn Generali - ông Cristiano Borean, nhận định: “Tập đoàn Generali tiếp tục duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm 2023 nhờ sự phát triển mạnh mẽ của cả kết quả hoạt động và lợi nhuận ròng mặc dù chịu tác động lớn từ thiên tai, chứng minh khả năng hồi phục của tập đoàn trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và địa chính trị đầy thách thức. Thực thi chiến lược của tập đoàn, chúng tôi cam kết duy trì nghiệp vụ xuất sắc trong mảng phi nhân thọ, trong khi mảng BHNT, chúng tôi tiếp tục tập trung vào các mảng kinh doanh có khả năng sinh lời tốt nhất. Nhờ mô hình kinh doanh đa dạng và nguồn vốn vững chắc, Generali đang duy trì đà thành công để đạt được các mục tiêu của chiến lược “Người bạn Trọn đời 24: Thúc đẩy Tăng trưởng”.

Được biết, Generali là một trong những tập đoàn bảo hiểm và quản lý tài sản lớn nhất trên thế giới. Được thành lập năm 1831, Generali hiện có mặt tại 50 quốc gia và đạt 81,5 tỷ euro doanh thu phí bảo hiểm năm 2022. Với khoảng 82.000 nhân viên phục vụ 68 triệu khách hàng, Generali đang dẫn đầu tại thị trường châu Âu và có vị thế ngày càng quan trọng tại các thị trường châu Á và châu Mỹ La Tinh.

Trọng tâm trong chiến lược của Generali là cam kết trở thành “Người bạn Trọn đời” của khách hàng, thông qua các giải pháp chuyên biệt mang tính sáng tạo đột phá, trải nghiệm khách hàng dẫn đầu thị trường, cùng mạng lưới kênh phân phối toàn cầu không ngừng được số hóa mạnh mẽ. Tập đoàn đã tích hợp các yếu tố phát triển bền vững vào toàn bộ các quyết định chiến lược nhằm tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan, đồng thời xây dựng một xã hội công bằng và bền vững hơn./.