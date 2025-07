Thuế quan hạ nhiệt mở ra cơ hội tích lũy trên thị trường chứng khoán

Theo Chứng khoán Pinetree, nhóm nông sản hưởng lợi nhờ thuế thấp. Dệt may, da giày (GIL, MSH, TNG) ít tích cực do giá trị gia tăng nội địa thấp. BĐS khu công nghiệp kém tích cực do nhu cầu suy giảm và thuế hàng trung chuyển tăng. Săm lốp (CSM, DRC) tích cực nhờ sản xuất nội địa. Thép (HPG, HSG, NKG) trung tính do đã quen hạn ngạch và nội địa hóa cao. Chăn nuôi (BAF, DBC) hưởng lợi từ việc giảm thuế nhập khẩu ngô, đậu tương. Ô tô (VEA, VIC) gặp áp lực cạnh tranh khi xe Mỹ được giảm thuế tràn vào Việt Nam.