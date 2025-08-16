Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt loạt doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố quyết định xử phạt với một loạt các doanh nghiệp do không công bố thông tin, công bố thông tin sai lệch.

Theo quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Simco Sông Đà bị phạt tổng cộng 235 triệu đồng. Trong đó, Công ty này bị phạt 85 triệu đồng vì không công bố hoặc công bố chậm các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2023 và 2024; Báo cáo tài chính quý III/2023; Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên 2023 và 2024.

Simco Sông Đà còn bị phạt 150 triệu đồng vì công bố sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 trên báo cáo tài chính quý so với báo cáo đã kiểm toán, soát xét. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2023 được ghi nhận từ mức lỗ hơn 29 tỷ đồng thành lãi hơn 7 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2024 từ mức lãi hơn 4,3 tỷ đồng thành lỗ hơn 6,5 tỷ đồng.

Ngoài xử phạt bằng tiền, Simco Sông Đà phải khắc phục hậu quả là buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Simco Sông Đà bị phạt tổng cộng 235 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin. Ảnh: TL minh họa.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt 100 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Viễn thông. Trong đó, Công ty này bị phạt 85 triệu đồng vì không công bố: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024; Báo cáo thường niên năm 2024...

Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Viễn thông còn bị phạt thêm 15 triệu đồng vì không xây dựng và trình đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Đầu tư QP Xanh cũng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 185 triệu đồng. Trong đó, Công ty bị phạt 60 triệu đồng vì công bố thông tin chậm: tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Điều lệ sửa đổi bổ sung năm 2024; và thông báo thay đổi nhân sự kế toán trưởng.

Công ty cổ phần Đầu tư QP Xanh còn bị phạt 125 triệu đồng vì công bố sai lệch lợi nhuận sau thuế năm 2024, từ mức lãi hơn 854 triệu đồng trên báo cáo quý IV xuống còn hơn 255 triệu đồng trên báo cáo đã kiểm toán. Biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng cho công ty này là buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch./.