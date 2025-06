Kết quả kinh doanh quý I kém tích cực, Đường Quảng Ngãi thận trọng với kế hoạch 2025

(TBTCO) - Đường Quảng Ngãi ghi nhận kết quả kinh doanh quý I/2025 sụt giảm đáng kể, với lợi nhuận sau thuế giảm 26% – thấp nhất trong vòng 2 năm. Trước những thách thức còn hiện hữu, doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo hướng thận trọng, với các chỉ tiêu thấp hơn so với năm trước.

Kết thúc quý I/2025, Công ty CP Đường Quảng Ngãi (mã Ck: QNS) ghi nhận bức tranh kinh doanh kém sắc so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần đạt 2.269 tỷ đồng, giảm 10%, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm sâu 26%, xuống còn 391,6 tỷ đồng – mức thấp nhất theo quý trong vòng hai năm trở lại đây. Diễn biến này phản ánh rõ những khó khăn mà QNS đang đối mặt, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng suy yếu và áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm này xuất phát từ mảng đường – một trong hai trụ cột kinh doanh chủ lực của công ty. Doanh thu mảng đường lao dốc 35%, chỉ còn 734 tỷ đồng, kéo theo lợi nhuận gộp giảm tới 45%. Thị trường tiêu thụ yếu và giá đường trong nước giảm nhẹ là các yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến doanh thu.

Ảnh minh hoạ.

Không chỉ vậy, tình trạng đường nhập lậu vẫn chưa được kiểm soát hiệu quả tiếp tục tạo ra sức ép cạnh tranh lớn đối với các doanh nghiệp nội địa, trong đó có QNS. Ngoài ra, các lĩnh vực kinh doanh khác như nước khoáng, bia, bánh kẹo cũng ghi nhận sản lượng tiêu thụ giảm, cho thấy sự sụt giảm tổng thể trong nhu cầu tiêu dùng trên thị trường.

Tuy nhiên, trong bức tranh nhiều gam trầm, mảng sữa đậu nành Vinasoy lại nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi. Nhờ những nỗ lực đầu tư vào hoạt động marketing và bán hàng được triển khai đồng bộ từ năm 2024, sản lượng tiêu thụ sữa trong quý đầu năm đã tăng 10%, đóng vai trò chủ lực trong việc bù đắp phần nào sự suy giảm từ các mảng kinh doanh khác và giữ nhịp tăng trưởng cho công ty.

Trước những thách thức còn hiện hữudự, QNS đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 với chỉ tiêu thận trọng hơn so với năm trước. Theo đó, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 10.000 tỷ đồng, giảm 6% so với kết quả thực hiện năm 2024, và lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 1.790 tỷ đồng, thấp hơn 25%. Với kết quả quý I, QNS đã hoàn thành khoảng 22% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Dù các chỉ tiêu kinh doanh được điều chỉnh theo hướng đi lùi, QNS vẫn thể hiện rõ định hướng phát triển dài hạn thông qua chiến lược đầu tư mạnh mẽ, với tổng vốn đầu tư dự kiến cho các dự án lớn lên tới 3.800 - 4.000 tỷ đồng. Trong đó, trọng tâm là cụm dự án tại Gia Lai – khu vực được kỳ vọng trở thành trung tâm sản xuất và chế biến quy mô lớn của công ty trong tương lai.

Cụ thể, QNS đang triển khai 3 dự án quan trọng gồm: nâng công suất Nhà máy Đường An Khê từ 18.000 tấn mía/ngày lên 25.000 tấn mía/ngày với vốn đầu tư gần 1.170 tỷ đồng; mở rộng Nhà máy Điện sinh khối An Khê, nâng công suất lên 135 MW với vốn đầu tư khoảng 847 tỷ đồng; và xây dựng mới Nhà máy Ethanol An Khê công suất 200.000 lít/ngày, với tổng vốn đầu tư hơn 1.741 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản của công ty đạt hơn 15.024 tỷ đồng, trong đó tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lên tới 8.166 tỷ đồng, chiếm hơn 54% tổng tài sản.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu QNS trong một tuần qua duy trì xu hướng đi ngang quanh mức 47.200 đồng/cổ phiếu. Với hơn 367 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của công ty hiện đạt khoảng 17.426 tỷ đồng./.