Sabeco (SAB) báo lãi hơn 2.050 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025

(TBTCO) - Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã Ck: SAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2025 với doanh thu đạt 6.804,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.250,7 tỷ đồng.

Lũy kế nửa đầu năm 2025, doanh thu của công ty đạt 12.615,1 tỷ đồng và hoàn thành gần 40% so với kế hoạch doanh thu thuần 31.641 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 2.050,3 tỷ đồng, hoàn thành 42,4% so với kế hoạch lãi 4.835 tỷ đồng trong năm 2025.

Trong đó, điểm sáng trong quý II đến từ việc biên lợi nhuận gộp tiếp tục cải thiện từ 30,2%, lên 36%, vì vậy giúp lợi nhuận gộp tăng thêm 7,7 tỷ đồng, lên 2.448,1 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tiếp tục tăng thêm 20,9%, tương ứng tăng thêm 5,83 tỷ đồng, lên 33,71 tỷ đồng; doanh thu tài chính tiếp tục đóng góp thêm 255,24 tỷ đồng.

Ngoài ra, cũng tại thời điểm cuối quý II, các khoản phải thu của Sabeco đã giảm 41,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 752 tỷ đồng, về 1.066,5 tỷ đồng; tồn kho giảm 15,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 314,2 tỷ đồng, về 1.664,3 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn giảm 38,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.406,9 tỷ đồng, về 2.265,7 tỷ đồng…

Năm 2025, Sabeco lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt 31.641 tỷ đồng, giảm 1% so với doanh thu đã thực hiện trong năm 2024; lợi nhuận sau thuế ước đạt 4.835 tỷ đồng, tăng 8%. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 39,9% kế hoạch doanh thu và 42,4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Theo giải trình của Sabeco về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần thấp hơn cùng kỳ chủ yếu do sự sụt giảm sản lượng vì thời điểm Tết khác nhau (tháng 1/2025 so với tháng 2/2024), cạnh tranh gay gắt trên thị trường và tác động của việc hợp nhất Tập đoàn Bia Bình Tây (Sabibeco) kể từ ngày 3/1/2025 khi trở thành công ty con thay vì công ty liên kết như mọi năm.

Kết quả kinh doanh cũng chịu ảnh hưởng từ việc thu nhập lãi tiền gửi giảm và chi phí tài chính tăng phát sinh từ thương vụ mua lại Tập đoàn Bia Bình Tây cùng với chi phí quản lý doanh nghiệp liên kết cao hơn và phí bán hàng giảm.

Tại thời điểm ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Sabeco đạt 33.196 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp đang nắm giữ trên 6.500 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương tiền, tăng gần 50% so với đầu năm. Phần lớn khoản này là tiền gửi tại các ngân hàng thương mại.

Đồng thời, Sabeco còn có 15.892 tỷ đồng đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn, bao gồm hơn 15.682 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng và khoảng 210 tỷ đồng gửi dài hạn.

Trên bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của công ty đến cuối quý II/2025 ghi nhận ở mức hơn 10.322 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, phần lớn là các khoản thuế phải nộp Nhà nước (2.109 tỷ đồng) và cổ tức phải trả (3.913 tỷ đồng).

Mơi đây, ngày 1/7, Sabeco đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm tài chính 2024 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt, dự kiến chi trả vào cuối tháng 7. Với gần 1,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng giá trị chi trả khoảng hơn 3.900 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 1/2025 công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 đợt 1 với tỷ lệ 20%. Như vậy, Sabeco đã hoàn tất việc chia cổ tức tiền mặt năm 2024 với tổng tỷ lệ 50%./.