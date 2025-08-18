Tái cơ cấu chưa thành công, Thiên Nam lỗ lũy kế vượt 46 tỷ đồng

(TBTCO) - Bị ảnh hưởng bởi quá trình tái cơ cấu hoạt động, Thiên Nam ghi nhận doanh thu quý II/2025 giảm hơn 60%. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ tiếp tục âm, nâng tổng lỗ lũy kế toàn công ty lên 46,34 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm.

Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã Ck: TNA) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2025, ghi nhận kết quả kinh doanh tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi quá trình chuyển dịch cơ cấu hoạt động. Trong quý II, doanh thu thuần đạt 203,7 tỷ đồng, giảm 62,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận mức lỗ 9,09 tỷ đồng, giảm so với khoản lỗ 18,07 tỷ đồng cùng kỳ 2024.

Cơ cấu doanh thu trong kỳ cho thấy sự sụt giảm ở hầu hết các mảng. Doanh thu từ bán hàng đạt 190,2 tỷ đồng, giảm 64,1%, tương ứng giảm hơn 339 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu từ bất động sản đầu tư cũng giảm 17%, còn 10,86 tỷ đồng, trong khi doanh thu dịch vụ khác đạt 2,67 tỷ đồng, giảm 20,1%.

Dù doanh thu giảm mạnh, lợi nhuận gộp vẫn đạt 9,47 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,1% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ cải thiện biên lợi nhuận trong một số mảng hoạt động. Đồng thời, công ty cũng đã nỗ lực kiểm soát chi phí, với chi phí tài chính giảm 26,9% còn 11,44 tỷ đồng, và chi phí bán hàng cùng quản lý doanh nghiệp giảm 46,9%, còn 6,83 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh qua các năm của Thiên Nam. Nguồn: TNA.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Thiên Nam cho biết, nguyên nhân chính đến từ doanh thu không đạt kỳ vọng, do quá trình thay đổi định hướng kinh doanh vẫn đang trong giai đoạn chuyển tiếp. Trong đó, công ty đã chủ động thu hẹp mảng kinh doanh sắt thép – vốn là nguồn thu chủ lực trước đây để tập trung nguồn lực cho bất động sản, lĩnh vực được xác định là hướng phát triển chính trong tương lai.

Bên cạnh đó, công ty vẫn phải chi trả một số khoản chi phí cố định như lãi vay từ các khoản vay cũ, chi phí vận hành và quản trị, trong khi hiệu quả từ mô hình kinh doanh mới chưa thể hiện rõ rệt trong ngắn hạn.

Cũng trong quý II, Thiên Nam cho biết, đã tiếp tục triển khai nhiều biện pháp làm việc chặt chẽ với khách hàng và đối tác nhằm thu hồi toàn bộ công nợ gốc và lãi phát sinh theo hợp đồng. Công ty ưu tiên hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc tài sản có khả năng thanh khoản cao, để tăng cường dòng tiền vận hành trong bối cảnh doanh thu chưa hồi phục mạnh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Thiên Nam ghi nhận tổng doanh thu đạt 245,02 tỷ đồng, giảm 63,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lỗ 33,36 tỷ đồng, tăng thêm 7,26 tỷ đồng so với khoản lỗ 26,1 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024. Trong khi đó, công ty đặt kế hoạch cả năm 2025 đạt doanh thu 1.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1 tỷ đồng, đồng thời không chia cổ tức. Sau nửa chặng đường, Thiên Nam đã ghi nhận lỗ trước thuế 20,8 tỷ đồng, cho thấy còn nhiều thách thức để đạt được kế hoạch đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, lỗ lũy kế của Thiên Nam đã nâng lên mức 46,34 tỷ đồng, tương đương 9,3% vốn điều lệ. Tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 2.055 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,2% so với đầu năm.

Trong đó, hàng tồn kho chiếm phần lớn với 1.087,9 tỷ đồng, tương đương 52,9% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 530,1 tỷ đồng (25,8%), đầu tư tài chính dài hạn ở mức 327,3 tỷ đồng (15,9%) và phần còn lại thuộc về các khoản mục khác.

Về nguồn vốn, nợ vay ngắn hạn tính đến cuối quý II đạt 488,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,7% so với đầu năm. Dù có điều chỉnh, tỷ lệ nợ vay vẫn ở mức cao, chiếm tới 104,5% tổng vốn chủ sở hữu, cho thấy công ty đang duy trì đòn bẩy tài chính lớn, phù hợp với chiến lược đầu tư dài hạn nhưng cũng đòi hỏi sự thận trọng trong quản lý tài chính giai đoạn tới.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TNA đã bị hủy niêm yết bắt buộc và chuyển sang giao dịch trên sàn UPCoM. Tuy nhiên, cổ phiếu hiện vẫn đang trong trạng thái bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày 29/11/2024 do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành.