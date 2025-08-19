SABECO ghi dấu tại Vietfood & Propack 2025 về chất lượng và tầm nhìn phát triển bền vững

(TBTCO) - Tại triển lãm Vietfood & ProPack 2025 vừa qua, Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) mang đến một không gian trải nghiệm cởi mở, nơi khách tham quan có thể khám phá và nếm thử đa dạng các sản phẩm bia. Cùng với đó, thông qua khu vực trưng bày và các hoạt động bên lề như workshop hội thảo chuyên đề, doanh nghiệp giới thiệu hình ảnh một thương hiệu Việt hiện đại, chuyên nghiệp, với định hướng phát triển bền vững rõ ràng.

Không gian kết nối hương vị và trải nghiệm

Vietfood & ProPack 2025 là một trong những sự kiện triển lãm F&B lớn trong năm, thu hút sự tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm còn là dịp để các doanh nghiệp trực tiếp kết nối, lắng nghe và giao lưu cùng người tiêu dùng.

Tại sự kiện, SABECO mang đến các sản phẩm tiêu biểu như Bia Saigon Special, Bia Saigon Lager, Bia 333... Không chỉ đa dạng về phân khúc, nhiều sản phẩm trong số này từng được vinh danh tại các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế, qua đó khẳng định chất lượng và công nghệ sản xuất của một doanh nghiệp Việt có khả năng cạnh tranh ở tầm khu vực và quốc tế.

Du khách nước ngoài quan tâm và trải nghiệm sản phẩm tại triển lãm

Gian hàng kết hợp giữa giới thiệu sản phẩm và trải nghiệm tại chỗ, giúp khách tham quan khám phá các hương vị danh tiếng đã làm nên tên tuổi của SABECO. Đáng chú ý, một số nhà phân phối nước ngoài đến từ Nga và Trung Quốc cũng bày tỏ quan tâm và đặt vấn đề nhập khẩu Bia Saigon về phân phối tại thị trường sở tại sau khi trực tiếp trải nghiệm sản phẩm tại sự kiện.

Bên cạnh đó, workshop pha chế đồ uống do chuyên viên hướng dẫn cũng thu hút được sự quan tâm của đông đảo người tham gia. Tại đây, khách tham quan được tìm hiểu về từng loại bia, khám phá công thức kết hợp đồ uống mới lạ, đồng thời có thêm góc nhìn thú vị về cách bia có thể kết hợp với các món ăn Việt để nâng tầm trải nghiệm khi thưởng thức loại đồ uống này.

Chuyên viên pha chế giới thiệu cách kết hợp bia cùng các loại nguyên liệu trong hoạt động workshop

Đại diện SABECO cho biết “Chúng tôi xem Vietfood & ProPack 2025 như một cơ hội để kết nối với các doanh nghiệp trong ngành, cũng như là nơi để chia sẻ góc nhìn và lan tỏa những giá trị chung trong hành trình nâng cao chất lượng sản phẩm.”

Từ bao bì bền vững đến chiến lược vận hành tuần hoàn

Song song với hoạt động quảng bá sản phẩm, SABECO còn mang đến triển lãm góc nhìn về phát triển bền vững, đặc biệt là câu chuyện triển khai Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) như một phần trong chiến lược phát triển dài hạn.

Ông Larry Lee, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài sản Chiến lược và Phát triển Bền vững, SABECO chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng hành trình chuyển đổi có thể bắt đầu từ những điều đơn giản như bao bì - nơi thể hiện rõ cách một doanh nghiệp lựa chọn nguyên vật liệu, vận hành và tiếp cận trách nhiệm với môi trường.”

Hiện 100% bao bì sơ cấp và thứ cấp tại SABECO đều có thể tái chế hoặc tái sử dụng. Doanh nghiệp cũng đang áp dụng các mô hình tái chế khép kín cho chai thủy tinh, lon nhôm và bao bì giấy, hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái vận hành theo nguyên tắc tuần hoàn. Ông Larry khẳng định “Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng: đến năm 2040, toàn bộ bao bì đồ uống của SABECO sẽ được thiết kế theo định hướng tuần hoàn, tức là có thể tái sử dụng hoặc tái chế hoàn toàn.”

Hành trình ESG của SABECO cũng được giới thiệu thông qua các hình ảnh minh họa và thông tin trực quan, giúp người tham quan có thêm góc nhìn về những bước đi cụ thể của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi vận hành.

Những kết quả đạt được trên hành trình ESG của SABECO được trưng bày tại sự kiện

Chất lượng sản phẩm và trách nghiệm bền vững - Hai mặt của một hành trình

Sự hiện diện của SABECO tại sự kiện Vietfood & Propack năm nay cho thấy một cách tiếp cận đa chiều: vừa nâng cao chất lượng sản phẩm, vừa thúc đẩy các giải pháp phát triển bền vững, với EPR là nền tảng. Sự kết hợp này cho thấy nỗ lực của SABECO trong việc đặt sản phẩm và trách nhiệm xã hội vào cùng một không gian trải nghiệm.

Khi câu chuyện về hương vị, chất lượng và trách nghiệm môi trường song hành, câu chuyện về một doanh nghiệp bia Việt Nam không chỉ dừng lại ở sản phẩm mà còn phản ánh vai trò tiên phong của họ trong ngành F&B trong bối cảnh các tiêu chuẩn tiêu dùng đang ngày càng gắn với yếu tố bền vững./.