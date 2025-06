Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Chủ động chuyển đổi, không làm gián đoạn quyền lợi người thụ hưởng

(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2025, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) sẽ chính thức có hiệu lực, tạo bước chuyển lớn trong cơ cấu tổ chức hành chính ở địa phương. Cùng với các cơ quan của Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã sẵn sàng cho hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đảm bảo vận hành thông suốt

Từ ngày 1/3/2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trở thành đơn vị đặc thù thuộc Bộ Tài chính. Thực hiện Nghị quyết 08-NQ/ĐUBTC ngày 23/4/2025 của Đảng ủy Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nhanh chóng thực hiện tổ chức lại hệ thống 34 bảo hiểm xã hội khu vực trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, không tổ chức bảo hiểm xã hội cấp huyện. Đồng thời, chuyển đổi bảo hiểm xã hội cấp huyện thành bảo hiểm xã hội cơ sở thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố để quản lý trên địa bàn một số đơn vị hành chính cấp xã.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã chủ động triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy, song song với việc tập trung mọi nguồn lực luôn đảm bảo chi trả lương hưu, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, chính xác, kịp thời cho người tham gia và thụ hưởng chính sách theo quy định.

Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Hùng Sơn - Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, công tác hoàn thiện sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống bảo hiểm xã hội không làm ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và giải quyết quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Ông Sơn cho biết, với quan điểm xuyên suốt “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể phục vụ”, được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời tập trung mọi nguồn lực, đảm bảo vận hành thông suốt để triển khai nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả tích cực ở tất cả các lĩnh vực hoạt động. Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm 2024; công tác chi trả và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định…

Kết quả cụ thể, về giải quyết thủ tục hành chính, toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và giải quyết 9.469.450 lượt hồ sơ với tỷ lệ hồ sơ giải quyết hoàn toàn trực tuyến, đạt 80%.

Ước đến 30/6/2025, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 20,78 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ là 44% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 2,469 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bảo hiểm xã hội bắt buộc là 18,18 triệu người, tăng 1,499 triệu người và bảo hiểm xã hội tự nguyện là 2,59 triệu người, tăng 969 triệu người. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 16,42 triệu người; đạt tỷ lệ bao phủ 34,8% lực lượng lao động trong độ tuổi; tăng 1,451 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,46 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ là 95,2% dân số; tăng 4,333 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Về giải quyết chế độ, chính sách, ước 6 tháng năm 2025, toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết cho 90.655 người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng, tăng 132,56% so với cùng kỳ năm 2024; 661.412 người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội một lần; gần 4,4 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, tăng 8,39% so với cùng kỳ năm 2024. Số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong 6 tháng đầu năm 2025 là 76,1 nghìn tỷ đồng, tăng gần 10 nghìn tỷ đồng (14,8%) so với cùng kỳ năm 2024.

Như vậy, trong bối cảnh hoàn thiện, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn tập trung đảm bảo hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách.

Sẵn sàng phục vụ nhân dân theo mô hình tổ chức mới

Hiện nay, bảo hiểm xã hội các địa phương chuyển đổi thành bảo hiểm xã hội các khu vực và tới đây là bảo hiểm xã hội tỉnh (theo địa giới hành chính)..., đặt trụ sở tại một số địa phương nhất định. Trả lời câu hỏi của phóng viên về tác động của việc thay đổi này, ông Lê Hùng Sơn khẳng định: “Việc thay đổi sắp xếp theo 2 mô hình bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố và bảo hiểm xã hội cơ sở (không tổ chức bảo hiểm xã hội cấp huyện) không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ, quyền lợi của người tham gia, người thụ hưởng”.

Ưu tiên hàng đầu việc đảm bảo quyền lợi của người tham gia “Những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2025 là minh chứng thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính và tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình, kịp thời giải quyết các vướng mắc để bộ máy tổ chức mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ưu tiên hàng đầu việc đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng các chính sách”. Ông Lê Hùng Sơn - Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định.

Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, liên thông dữ liệu trong các hoạt động nghiệp vụ và đã đạt được nhiều kết quả tích cực; được các tổ chức, cá nhân ghi nhận, đánh giá cao trong việc tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp 70 dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình và đã tích hợp 100% trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn phương thức nộp hồ sơ qua giao dịch điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí.

Đồng thời, với mô hình tổ chức mới gắn với chính quyền địa phương 2 cấp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tái cơ cấu các quy trình nghiệp vụ, liên thông với dữ liệu dân cư và dữ liệu các bộ, ngành; cắt bỏ các giấy tờ thủ tục đã có dữ liệu (dân cư, căn cước, bảo hiểm xã hội, đăng ký xe, giấy phép lái xe)… Trên cơ sở đó, đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Theo đó, nhiều thủ tục hành chính hiện nay người lao động có thể lựa chọn nộp tại bất kỳ cơ quan bảo hiểm xã hội nào thuận tiện nhất.

“Đến thời điểm này, sau khi đã chủ động rà soát các chức năng chính của các phần mềm nghiệp vụ có liên quan đến việc liên cấp huyện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã sẵn sàng phục vụ nhân dân theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp” - Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn cho biết.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu bảo hiểm xã hội các khu vực ngay khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ 1/7 cần tiếp tục tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho người tham gia. Bên cạnh đó, bám sát thực tế triển khai nhiệm vụ để chủ động, kịp thời xây dựng các kịch bản, phương án, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quốc hội.