Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên tăng tốc mở rộng quỹ đất, bền bỉ hành trình tăng trưởng

(TBTCO) - Năm 2025 đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên - một trong những doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp tiêu biểu tại Bình Dương. Công ty tiếp tục khẳng định vị thế và ghi dấu ấn tăng trưởng bền vững trên thị trường.

Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (mã Ck: NTC đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam), kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Công ty được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 21/2/2005, vốn điều lệ ban đầu là 70 tỷ đồng và đến nay là 240 tỷ đồng. Năm 2025 đánh dấu cột mốc tròn 20 năm hình thành và phát triển của NTC, đây là một hành trình bền bỉ, kiên định và đầy tự hào trong vai trò đầu tàu phát triển công nghiệp tại Bình Dương.

Tăng trưởng vượt trội nửa đầu 2025

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của NTC duy trì ở mức rất cao suốt một thập kỷ qua, nhiều năm vượt mốc 100% và đạt đỉnh gần 150% vào năm 2018, cho thấy khả năng sinh lời trên vốn vượt trội. Biên lợi nhuận gộp cũng ổn định ở mức cao, dao động từ 60-90%, trở thành đặc trưng nổi bật của NTC trong nhiều năm liên tiếp. Tỷ lệ chi trả cổ tức luôn ở mức cao so với mặt bằng chung các doanh nghiệp niêm yết, phản ánh nền tảng tài chính vững chắc và cam kết tạo giá trị bền vững cho cổ đông.

Công ty cổ phần Công nghiệp Nam Tân Uyên hiện đang quản lý và khai thác tổng diện tích 966,5 ha đất khu công nghiệp.

Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên đặt mục tiêu sử dụng hiệu quả quỹ đất công nghiệp, hoàn tất cho thuê toàn bộ diện tích tại dự án NTC3 giai đoạn 2 trong năm 2028. Song song đó, Công ty đẩy mạnh mở rộng cung cấp dịch vụ cho thuê nhà xưởng xây sẵn và kho bãi chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Việc triển khai đầu tư đồng bộ và liên tục mở rộng quỹ đất tại các khu công nghiệp trọng điểm giúp Công ty gia tăng sức hấp dẫn trong thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Tiếp nối xu hướng đó, NTC ghi nhận tăng trưởng vượt bậc trong quý II/2025, bất chấp bối cảnh thị trường khu công nghiệp có nhiều biến động, qua đó củng cố thêm bức tranh tài chính tích cực của doanh nghiệp.

Theo đó, doanh thu thuần quý II đạt 143,2 tỷ đồng, tăng mạnh 113,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng bất động sản đầu tư tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực, mang về 128,2 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với quý II/2024.

Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 84 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với quý II/2024, với biên lợi nhuận gộp tiếp tục duy trì ở mức cao 60%. Lợi nhuận trước thuế theo đó cũng tăng 48,4%, đạt 114,6 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, NTC cũng ghi nhận kết quả tích cực từ mảng tài chính. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu tài chính đạt 65,2 tỷ đồng, hoàn thành 86% kế hoạch cả năm, cho thấy hiệu quả từ chiến lược đầu tư tài chính.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, NTC ghi nhận 342,5 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 60%; đạt 200,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 29% so với cùng kỳ, hoàn thành lần lượt 43% kế hoạch tổng doanh thu và 58% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tăng tốc mở rộng, khai thác quỹ đất

Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên hiện đang quản lý và khai thác tổng diện tích 966,5 ha đất khu công nghiệp trên địa bàn, bao gồm 3 dự án. Trong đó, 2 dự án đã được lấp đầy toàn bộ diện tích đất công nghiệp và dịch vụ theo quy hoạch. Hiện doanh nghiệp đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, dự kiến Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng - giai đoạn II (NTC3) sẽ hoàn thiện hạ tầng trong quý III hoặc quý IV/2026. Quy mô dự án 345,86 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp, kho tàng là 255,71 ha; đất hành chính dịch vụ là 3,46 ha.

Năm 2025 là năm bản lề quan trọng với nhiều kỳ vọng tăng trưởng, NTC đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 793 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 345,8 tỷ đồng

Bên cạnh đó, Công ty đang sở hữu 37,79% tại khu công nghiệp Cao su Bình Long và 40% tại khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (đều tại Bình Phước cũ), 22,17% tại khu công nghiệp Dầu Giây (Đồng Nai) và 20% cổ phần tại Công ty cổ phần Cao su Trường Phát.

Các khu công nghiệp như Rạch Bắp, Minh Hưng III và Bắc Đồng Phú dự kiến sẽ bắt đầu thu hút đầu tư từ năm 2026, mở ra triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong các năm tiếp theo.

Nhằm tạo đà mở rộng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian tới, NTC tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư một cách toàn diện, từ việc hỗ trợ thủ tục pháp lý, cấp giấy chứng nhận đầu tư và tư vấn pháp luật, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí. Đồng thời, phát triển dịch vụ logistics, cung cấp chuỗi dịch vụ giá trị gia tăng để hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

NTC cũng tích cực mở rộng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các thị trường tiềm năng như: Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Mỹ và các nước ASEAN.

Bên cạnh đó, NTC cũng tiên phong theo đuổi chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột: kinh tế, môi trường và xã hội. Định hướng này không chỉ nâng cao giá trị doanh nghiệp mà còn lan tỏa thông điệp tích cực về sự hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và trách nhiệm cộng đồng.

Năm 2025 là năm bản lề quan trọng với nhiều kỳ vọng tăng trưởng, NTC đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 793 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 345,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 284 tỷ đồng. Với chiến lược mở rộng quỹ đất, đẩy mạnh đầu tư vào các khu công nghiệp trọng điểm và gia tăng tỷ lệ sở hữu tại các dự án giàu tiềm năng, NTC đang cho thấy tầm nhìn dài hạn và quyết tâm cao trong việc nâng tầm doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những đơn vị phát triển hạ tầng khu công nghiệp hiệu quả và bền vững hàng đầu./.