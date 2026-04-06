Hải quan thu nộp ngân sách hơn 117.000 tỷ đồng, tăng gần 15%

Song Linh

Song Linh

20:11 | 06/04/2026
(TBTCO) - Quý I/2026, toàn ngành Hải quan thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 117.000 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đến từ việc đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan và chủ động tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Ngày 6/4/2026, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2026. Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, ngành Hải quan vẫn đạt được kết quả tích cực, đặc biệt trong công tác thu ngân sách đạt 117.105 tỷ đồng, bằng 26% dự toán, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Hải quan thu nộp ngân sách hơn 117.000 tỷ đồng, tăng gần 15%
Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTVAH

Theo Cục Hải quan, kết quả nêu trên gắn liền với việc triển khai quyết liệt Chỉ thị số 3366/CT-CHQ về tăng cường tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý và chống thất thu. Đồng thời, các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu quý I đạt 249,5 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 122,93 tỷ USD, nhập khẩu đạt 126,57 tỷ USD. Hoạt động thông quan được duy trì thông suốt, đặc biệt trong các thời điểm cao điểm như dịp Tết Nguyên đán 2026.

Cùng với đó, công tác hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh. Trong quý I, Cục Hải quan đã hoàn thành 8 đề án trình Chính phủ, 7 đề án trình Bộ Tài chính và 30 đề án cấp Cục; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các dự thảo nghị định, chuẩn bị sửa đổi Luật Hải quan. Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ với việc tái cấu trúc 12 thủ tục hành chính, duy trì hiệu quả cơ chế đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ yêu cầu toàn ngành tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ quý II và cả năm 2026. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi thương mại gắn với tăng cường chống thất thu ngân sách.

Đồng thời, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện các đề án theo lộ trình; tăng cường đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp; chủ động đánh giá, cảnh báo sớm các mặt hàng, lĩnh vực rủi ro để nâng cao hiệu quả kiểm soát. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Với những giải pháp đồng bộ, ngành Hải quan đặt mục tiêu giữ vững đà tăng thu ngân sách, đồng thời tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế./.

Song Linh
Hải quan khu vực XVI: Thông quan nhanh, giảm chi phí, đồng hành cùng doanh nghiệp

Hải quan khu vực XVI: Thông quan nhanh, giảm chi phí, đồng hành cùng doanh nghiệp

Doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ đợt cải cách thủ tục hải quan mới của Bộ Tài chính

Doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ đợt cải cách thủ tục hải quan mới của Bộ Tài chính

Thông quan thông suốt, thu ngân sách hải quan khởi sắc đầu năm

Thông quan thông suốt, thu ngân sách hải quan khởi sắc đầu năm

Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

Hải quan xử lý gần 8.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hải quan xử lý gần 8.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

Techcombank vạch hai kịch bản kinh doanh, dự kiến tăng trưởng tín dụng 12%

Techcombank vạch hai kịch bản kinh doanh, dự kiến tăng trưởng tín dụng 12%

Hải quan thu nộp ngân sách hơn 117.000 tỷ đồng, tăng gần 15%

Hải quan thu nộp ngân sách hơn 117.000 tỷ đồng, tăng gần 15%

Khối ngoại mua ròng hơn 500 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ

Khối ngoại mua ròng hơn 500 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ

Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động và điều kiện để được hoàn thuế tự động

Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động và điều kiện để được hoàn thuế tự động

(TBTCO) - Từ năm 2025, cơ quan thuế triển khai hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên eTax Mobile hoặc Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế. Việc triển khai hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động giúp rút ngắn thời gian nhận tiền xuống chỉ còn 3 ngày làm việc thay vì quy trình truyền thống.
Tuân thủ nghĩa vụ thuế - nền tảng để doanh nghiệp xây dựng uy tín và năng lực cạnh tranh

Tuân thủ nghĩa vụ thuế - nền tảng để doanh nghiệp xây dựng uy tín và năng lực cạnh tranh

(TBTCO) - Việc chuyển đổi phương thức nộp thuế đang đặt nhiều hộ kinh doanh trước áp lực tuân thủ mới. Từ thực tiễn tư vấn và góc nhìn quản lý, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần khẩn trương hoàn tất những nội dung cốt lõi ngay trong tháng 4/2026 để hạn chế rủi ro pháp lý, đồng thời tạo nền tảng minh bạch cho hoạt động kinh doanh.
Rà soát, xử lý nghiêm vi phạm về thuế trong kinh doanh xăng dầu

Rà soát, xử lý nghiêm vi phạm về thuế trong kinh doanh xăng dầu

(TBTCO) - Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 1976/CT-DNL gửi Thuế tỉnh, thành phố; Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về thuế trong kinh doanh xăng dầu.
Nâng cao năng lực quản lý thuế trong lĩnh vực chứng khoán

Nâng cao năng lực quản lý thuế trong lĩnh vực chứng khoán

(TBTCO) - Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức trong bối cảnh yêu cầu quản lý ngày càng cao, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn (Cục Thuế) đã tổ chức lớp bồi dưỡng Chuyên đề “Chế độ kế toán công ty chứng khoán” dành cho công chức trong đơn vị.
Cao Bằng: Trao thưởng lực lượng triệt phá đường dây ma túy, hải quan phối hợp lập công

Cao Bằng: Trao thưởng lực lượng triệt phá đường dây ma túy, hải quan phối hợp lập công

(TBTCO) - Ghi nhận chiến công triệt phá Chuyên án CB326p, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, trong đó có lực lượng Hải quan, sau khi phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 9 bánh heroin qua biên giới, góp phần siết chặt “lá chắn” phòng, chống tội phạm khu vực cửa khẩu.
Số hóa toàn diện, mở rộng không gian kinh doanh hàng miễn thuế

Số hóa toàn diện, mở rộng không gian kinh doanh hàng miễn thuế

(TBTCO) - Sau 6 năm thực hiện, chính sách về kinh doanh hàng miễn thuế đã bộc lộ nhiều bất cập. Bộ Tài chính đang dự thảo sửa đổi hướng tới số hóa thủ tục, giảm giấy tờ, đồng thời mở rộng không gian kinh doanh và siết quản lý theo hướng hiện đại.
Hải quan khu vực XVI: Thông quan nhanh, giảm chi phí, đồng hành cùng doanh nghiệp

Hải quan khu vực XVI: Thông quan nhanh, giảm chi phí, đồng hành cùng doanh nghiệp

(TBTCO) - Đẩy mạnh cải cách và ứng dụng công nghệ, Chi cục Hải quan khu vực XVI đã xử lý gần 4.800 tờ khai trong quý I/2026, giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất nhập khẩu.
Quảng Ninh: Thí điểm thông quan cuối tuần tại Cửa khẩu Móng Cái đạt kết quả tích cực

Quảng Ninh: Thí điểm thông quan cuối tuần tại Cửa khẩu Móng Cái đạt kết quả tích cực

(TBTCO) - Sau 4 tuần triển khai thí điểm hoạt động thông quan hàng hóa vào ngày cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), chương trình đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới.
