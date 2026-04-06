Hải quan thu nộp ngân sách hơn 117.000 tỷ đồng, tăng gần 15%

Ngày 6/4/2026, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2026. Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, ngành Hải quan vẫn đạt được kết quả tích cực, đặc biệt trong công tác thu ngân sách đạt 117.105 tỷ đồng, bằng 26% dự toán, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTVAH

Theo Cục Hải quan, kết quả nêu trên gắn liền với việc triển khai quyết liệt Chỉ thị số 3366/CT-CHQ về tăng cường tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý và chống thất thu. Đồng thời, các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu quý I đạt 249,5 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 122,93 tỷ USD, nhập khẩu đạt 126,57 tỷ USD. Hoạt động thông quan được duy trì thông suốt, đặc biệt trong các thời điểm cao điểm như dịp Tết Nguyên đán 2026.

Cùng với đó, công tác hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh. Trong quý I, Cục Hải quan đã hoàn thành 8 đề án trình Chính phủ, 7 đề án trình Bộ Tài chính và 30 đề án cấp Cục; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các dự thảo nghị định, chuẩn bị sửa đổi Luật Hải quan. Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ với việc tái cấu trúc 12 thủ tục hành chính, duy trì hiệu quả cơ chế đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ yêu cầu toàn ngành tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ quý II và cả năm 2026. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi thương mại gắn với tăng cường chống thất thu ngân sách.

Đồng thời, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện các đề án theo lộ trình; tăng cường đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp; chủ động đánh giá, cảnh báo sớm các mặt hàng, lĩnh vực rủi ro để nâng cao hiệu quả kiểm soát. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Với những giải pháp đồng bộ, ngành Hải quan đặt mục tiêu giữ vững đà tăng thu ngân sách, đồng thời tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế./.