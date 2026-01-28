KienlongBank ra mắt Không gian giao dịch Thế hệ mới - Bank lightly, live easy

(TBTCO) - KienlongBank Phạm Hùng (Hà Nội) chính thức ra mắt không gian giao dịch thế hệ mới tại tầng 1, số 16 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội. Đây không đơn thuần là việc khai trương một văn phòng giao dịch mới, mà là dấu mốc cho cách KienlongBank tái định nghĩa trải nghiệm ngân hàng, nơi mỗi lần khách hàng bước vào không gian giao dịch đều mang theo cảm giác được chào đón, thấu hiểu và được kết nối giá trị theo cách tinh tế nhất.

Bước chuyển mình trong hành trình đổi mới

Không gian giao dịch thế hệ mới tại KienlongBank Phạm Hùng được xây dựng theo mô hình All in One - hình mẫu mà KienlongBank đang từng bước nhân rộng trong toàn hệ thống. Tại đây, mọi nhu cầu tài chính của khách hàng được kết nối trong một không gian duy nhất, nơi mỗi bước di chuyển đều liền mạch, mỗi thao tác đều được tối giản để mang lại sự thuận tiện cao nhất.

Lấy cảm hứng từ những phòng chờ cao cấp, không gian được thiết kế sang trọng nhưng không tạo khoảng cách; tinh tế nhưng vẫn giữ được sự gần gũi. Sự riêng tư, tiện nghi và cảm giác an tâm được đặt lên hàng đầu, để ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, khách hàng đã cảm nhận được sự khác biệt.

Ông Trần Hồng Minh - Tổng Giám đốc KienlongBank chia sẻ tại sự kiện: “Khi bước vào không gian này, điều KienlongBank mong muốn không phải là để khách hàng đi giao dịch, mà là để họ cảm thấy mình đang được chào đón trong một không gian rất độc đáo, được may đo cho những trải nghiệm tinh tế”.

Ban Lãnh đạo KienlongBank, Đại diện Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 cùng khách hàng thân thiết thực hiện nghi thức ra mắt không gian giao dịch thế hệ mới.

KienlongBank Phạm Hùng ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ tiên tiến như eKYC, sinh trắc học, trí tuệ nhân tạo (AI), nhận diện khuôn mặt, nhận diện giọng nói, phân tích hình ảnh… Đặc biệt, hệ thống máy giao dịch tự động STM thế hệ mới cho phép khách hàng thực hiện hầu hết các nhu cầu tài chính, từ rút tiền, nộp tiền, mở tài khoản, phát hành thẻ, gửi tiết kiệm, chỉ với vài thao tác nhanh gọn, đảm bảo độ chính xác, bảo mật và tính riêng tư trong từng trải nghiệm.

Bên cạnh đó, các giải pháp giao dịch số như X-Digi Booth, định danh bằng căn cước công dân gắn chip, giao dịch qua QR code, hỗ trợ video trực tuyến… giúp khách hàng chủ động hơn, tiết kiệm thời gian và dễ dàng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng hiện đại theo cách phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân.

Khách hàng giao dịch ngày đầu tiên ra mắt không gian giao dịch thế hệ mới tại KienlongBank Phạm Hùng, có địa chỉ tại 16 Phạm Hùng, Hà Nội.

Không gian mới - công nghệ mới - trải nghiệm mới

Không gian giao dịch thế hệ mới tại KienlongBank được thiết kế không chỉ để “đẹp hơn” hay “hiện đại hơn”, mà để thay đổi cảm nhận của khách hàng về một điểm giao dịch ngân hàng. Tại đây, từng chi tiết từ ánh sáng, màu sắc, cách bố trí khu vực giao dịch đến khu vực chờ đều được tính toán nhằm tạo nên một hành trình trải nghiệm liền mạch, nơi khách hàng cảm thấy thoải mái, chủ động và được tôn trọng trong mọi tương tác.

Mô hình All-in-One cho phép khách hàng tiếp cận đầy đủ các dịch vụ tài chính trong cùng một không gian, không bị gián đoạn bởi những thủ tục phức tạp hay sự chia cắt giữa các khu vực chức năng. Giao dịch được rút gọn, thao tác được tối ưu, trong khi yếu tố riêng tư và an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Khách hàng có thể lựa chọn tương tác trực tiếp với nhân viên ngân hàng, hoặc chủ động sử dụng các giải pháp giao dịch số theo nhu cầu cá nhân, linh hoạt, nhẹ nhàng và thuận tiện.

Không gian này cũng phản ánh cách KienlongBank nhìn nhận lại vai trò của con người trong ngân hàng hiện đại. Khi công nghệ đảm nhiệm những thao tác lặp lại, đội ngũ nhân viên có thêm thời gian để tập trung vào tư vấn, lắng nghe và đồng hành cùng khách hàng. Từ đó, mỗi giao dịch không chỉ dừng lại ở việc hoàn tất một nhu cầu tài chính, mà trở thành một trải nghiệm được chăm chút, cá nhân hóa và mang lại cảm giác tin cậy lâu dài.

Một góc không gian sự kiện trải nghiệm tại KienlongBank Phạm Hùng.

Dấu mốc trong hành trình đổi mới

Việc ra mắt không gian giao dịch thế hệ mới là một dấu mốc quan trọng trong hành trình đổi mới toàn diện của KienlongBank bước sang giai đoạn phát triển toàn diện. Đây không chỉ là sự thay đổi về hình thức hay hạ tầng, mà là bước chuyển dịch trong tư duy vận hành và phục vụ, từ “ngân hàng giao dịch” sang “ngân hàng trải nghiệm”.

Trong bối cảnh nhu cầu của khách hàng ngày càng đa dạng và kỳ vọng ngày càng cao, KienlongBank xác định rằng mỗi điểm giao dịch không còn đơn thuần là nơi cung cấp dịch vụ, mà phải trở thành một không gian kết nối, nơi công nghệ, con người và cảm xúc được hòa quyện một cách hài hòa. Không gian giao dịch thế hệ mới chính là cách KienlongBank cụ thể hóa chiến lược đó, từng bước tái định hình mạng lưới theo hướng tinh gọn, hiện đại và lấy khách hàng làm trung tâm.

KienlongBank ra mắt Không gian giao dịch Thế hệ mới - Bank lightly, live easy

Từ dấu mốc này, KienlongBank tiếp tục nhân rộng mô hình không gian giao dịch thế hệ mới trên toàn hệ thống, hướng tới mục tiêu xây dựng một ngân hàng có khả năng thích ứng nhanh, vận hành hiệu quả và tạo ra những trải nghiệm khác biệt, bền vững. Đây cũng là cách KienlongBank hiện thực hóa giá trị cốt lõi “Kết nối giá trị”, không chỉ kết nối các giải pháp tài chính, mà còn kết nối niềm tin, cảm xúc và những mối quan hệ dài lâu với khách hàng và cộng đồng./.