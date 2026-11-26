Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh, bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển đổi sang năng lượng xanh đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết trong chiến lược phát triển đất nước. Đáng chú ý, Nghị quyết 70-NQ/TW đã chuyển mục tiêu từ “bảo đảm cung ứng” sang “bảo đảm vững chắc và chủ động an ninh năng lượng”.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Hải Anh

Theo ông Hoàng Quang Phòng, ngày 22/10/2026, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 10790/VPCP-CN, truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030. Trong đó, yêu cầu bảo đảm đủ điện, không để xảy ra thiếu điện trong bất cứ tình huống nào được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Bộ Công Thương được giao đề xuất triển khai các dự án điện mặt trời tập trung, điện mặt trời trên hồ thủy điện và lưới điện giải tỏa công suất, nhất là tại miền Bắc; đồng thời xây dựng cơ chế phát triển nhanh hệ thống lưu trữ điện (BESS), khuyến khích điện mặt trời mái nhà kết hợp lưu trữ tại các khu công nghiệp, hoàn thành trong tháng 12/2026.

Theo Phó Chủ tịch VCCI, những định hướng này mở rộng cơ hội để doanh nghiệp chủ động tiếp cận nguồn điện xanh thông qua cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), điện mặt trời tự sản, tự tiêu và các giải pháp lưu trữ năng lượng.

Hóa chất và vật liệu xây dựng là những ngành sản xuất nền tảng, cung cấp nguyên liệu cho xây dựng, hạ tầng và nhiều lĩnh vực công nghiệp khác. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm ngành tiêu thụ năng lượng lớn, có chi phí điện và nhiên liệu chiếm tỷ trọng đáng kể trong giá thành sản phẩm. Vì vậy, nguồn điện ổn định, chi phí hợp lý và đáp ứng tiêu chuẩn xanh ngày càng ảnh hưởng trực tiếp đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Áp lực chuyển đổi còn đến từ thị trường xuất khẩu. Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu đã bước vào giai đoạn áp dụng chính thức từ năm 2026 đối với các mặt hàng như xi măng, phân bón, thép, nhôm và hydro. Cùng với đó, yêu cầu về kiểm kê phát thải, tiêu chuẩn ESG và chuỗi cung ứng xanh ngày càng khắt khe, đặt doanh nghiệp trước nguy cơ mất đơn hàng nếu chậm chuyển đổi.

Thực tế, nhiều nhà máy xi măng đã tận dụng nhiệt dư, lắp đặt điện mặt trời nhưng nguồn điện tự sản xuất mới đáp ứng một phần nhu cầu. Trong khi đó, việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo vẫn gặp khó về vốn đầu tư, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cơ chế chính sách.

Đặc biệt, với cơ chế DPPA, những vấn đề về chi phí truyền tải, giá mua điện, điều kiện hợp đồng và khả năng cung cấp điện ổn định vẫn cần được hướng dẫn rõ ràng để doanh nghiệp và nhà đầu tư có cơ sở triển khai.