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Ngày 20/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn

06:14 | 20/10/2026
Giá lúa gạo hôm nay (20/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định ở hầu hết các mặt hàng, duy nhất giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 50 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam cũng đứng giá.
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Ngày 20/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định ở hầu hết các mặt hàng.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay giảm 50 đồng/kg dao động ở mức 8.750 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.800 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.900 - 9.350 đồng/kg. Hiện tấm giảm 100 đồng/kg dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; giá cám tăng 150 đồng/kg dao động ở mức 7.900 - 8.400 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp ổn định. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.300 - 6.500 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.400 - 6.600 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 6.500 - 6.600/ kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán ít, giá lúa biến động. Tại An Giang, giao dịch mua bán chậm, giá lúa neo vững. Tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau giao dịch mua bán ít, giá lúa ít biến động.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 100% tấm dao động từ 371 - 375 USD/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 515 - 519 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 440 - 445 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm đứng ở mức 455 - 459 USD/tấn. Tương tự, giá gạo cùng loại của Pakistan không thay đổi, được giao dịch ở mức 409 - 413 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm hiện dao động trong khoảng 382 - 386 USD/tấn. Giá gạo đồ 5% tấm cũng đi ngang ở mức 381 - 385 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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