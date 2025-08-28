(TBTCO) - Sáng 28-8, Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945/2-9-2025) với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và các đại sứ, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế…

Về phía Bộ Quốc phòng có: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam…

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tới dự khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu tới dự khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về sự tự hào dân tộc. Đây là dịp để công chúng nhìn lại một chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang, từ đó củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Triển lãm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sức mạnh đoàn kết, sáng tạo của nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ khai mạc

Triển lãm giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực trọng điểm như: Công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch.

Cùng với đó, giới thiệu văn hóa Việt Nam-Đất nước-Con người với truyền thống văn hóa 4.000 năm lịch sử; sự phong phú, đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước.

Giới thiệu các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của Việt Nam. Giới thiệu ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ của Việt Nam. Giới thiệu ngành công nghiệp an ninh - quốc phòng của Việt Nam. Giới thiệu không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Nhân dịp này, cũng diễn ra các sự kiện gồm: Chương trình ca nhạc “Rạng rỡ Việt Nam”; Giải chạy “Việt Nam tôi đó”; Chương trình nghệ thuật “Việt Nam trong tôi”; Diễn đàn Tương lai Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Quốc gia; Diễn đàn AI trong kỷ nguyên số; Chương trình nghệ thuật do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì; Chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam”; Chương trình nghệ thuật do Ủy ban nhân dân thành phố Huế chủ trì; Chương trình nghệ thuật do Bộ Công an chủ trì; Diễn đàn doanh nghiệp thành phố Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập -Tự do-Hạnh phúc” diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia – thành viên Tập đoàn Vingroup được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới, với kỳ vọng góp phần giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp quốc tế thông qua các hoạt động triển lãm.

Quang cảnh lễ khai mạc

Công trình được khởi công vào ngày 30-8-2024 trên quy mô hơn 900.000m2, bàn giao mặt bằng vào ngày 27-6-2025 - chỉ sau gần 10 tháng thi công, vượt tiến độ tới 15 tháng so với kế hoạch. Đây là tiến độ thi công thần tốc chưa từng có trong điều kiện thách thức về kỹ thuật xây dựng cũng như độ khó của kết cấu vòm khổng lồ từ thép siêu trường, siêu trọng.