(TBTCO) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn, vị lãnh tụ vĩ đại mang trong mình rất nhiều phẩm chất đạo đức cao quý. Một trong những phẩm chất đạo đức sáng ngời mà Người để lại cho muôn đời sau là đức tính tiết kiệm. Đức tính tiết kiệm không chỉ thể hiện qua các bài viết, bài nói, mà còn được biểu hiện sinh động qua thái độ, hành vi hàng ngày như một nguyên tắc sống của Người.