Phát hiện hộ kinh doanh mỹ phẩm không phép, hàng hóa không rõ nguồn gốc

Thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh cho biết, vào chiều ngày 9/4, lực lượng chức năng phối hợp với Công an phường Tăng Nhơn Phú và Phòng PC03 Công an TP. Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra một địa điểm chứa trữ, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở do ông Trần Hoàng Anh làm chủ đang hoạt động kinh doanh bình thường. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra kho hàng mỹ phẩm không đăng ký, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, có 354 thùng hàng, tương đương 5.664 chai sữa tắm các loại, được giới thiệu có xuất xứ nước ngoài. Các sản phẩm này chỉ có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, đồng thời không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, cũng như hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm. Tổng trị giá lô hàng theo giá niêm yết khoảng 283,2 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Trần Hoàng Anh thừa nhận toàn bộ số hàng hóa được mua trôi nổi từ nhiều nguồn khác nhau, không có thông tin người bán và không có chứng từ kèm theo. Chủ cơ sở cũng cho biết chưa tiêu thụ sản phẩm ra thị trường và đề xuất cơ quan chức năng tiêu hủy toàn bộ lô hàng.

Bên cạnh vi phạm về hàng hóa, đoàn kiểm tra xác định chủ cơ sở đã hoạt động kinh doanh từ tháng 9/2025 nhưng chưa thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Căn cứ kết quả kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Đồng thời, cơ quan chức năng xác định chủ cơ sở có dấu hiệu vi phạm hành chính với các hành vi không đăng ký hộ kinh doanh và kinh doanh hàng hóa nhập lậu có giá trị lớn.

Vụ việc tiếp tục cho thấy tình trạng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, đặc biệt trong lĩnh vực mỹ phẩm, vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc tuân thủ đầy đủ quy định về đăng ký kinh doanh, hóa đơn chứng từ và công bố chất lượng sản phẩm là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh minh bạch. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.