Phát hiện hộ kinh doanh mỹ phẩm không phép, hàng hóa không rõ nguồn gốc

Việt Dũng

15:09 | 10/04/2026
(TBTCO) - Lực lượng Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh vừa kiểm tra, phát hiện một hộ kinh doanh mỹ phẩm hoạt động không đăng ký, đồng thời kinh doanh số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh cho biết, vào chiều ngày 9/4, lực lượng chức năng phối hợp với Công an phường Tăng Nhơn Phú và Phòng PC03 Công an TP. Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra một địa điểm chứa trữ, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở do ông Trần Hoàng Anh làm chủ đang hoạt động kinh doanh bình thường. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra kho hàng mỹ phẩm không đăng ký, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, có 354 thùng hàng, tương đương 5.664 chai sữa tắm các loại, được giới thiệu có xuất xứ nước ngoài. Các sản phẩm này chỉ có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, đồng thời không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, cũng như hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm. Tổng trị giá lô hàng theo giá niêm yết khoảng 283,2 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Trần Hoàng Anh thừa nhận toàn bộ số hàng hóa được mua trôi nổi từ nhiều nguồn khác nhau, không có thông tin người bán và không có chứng từ kèm theo. Chủ cơ sở cũng cho biết chưa tiêu thụ sản phẩm ra thị trường và đề xuất cơ quan chức năng tiêu hủy toàn bộ lô hàng.

Bên cạnh vi phạm về hàng hóa, đoàn kiểm tra xác định chủ cơ sở đã hoạt động kinh doanh từ tháng 9/2025 nhưng chưa thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Căn cứ kết quả kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Đồng thời, cơ quan chức năng xác định chủ cơ sở có dấu hiệu vi phạm hành chính với các hành vi không đăng ký hộ kinh doanh và kinh doanh hàng hóa nhập lậu có giá trị lớn.

Vụ việc tiếp tục cho thấy tình trạng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, đặc biệt trong lĩnh vực mỹ phẩm, vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc tuân thủ đầy đủ quy định về đăng ký kinh doanh, hóa đơn chứng từ và công bố chất lượng sản phẩm là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh minh bạch. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.

Việt Dũng
VietABank giảm lãi suất huy động, chủ động thực hiện định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước

Ngưỡng 300g vàng, không khai báo khi nhập cảnh có thể vi phạm

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa phát đi hướng dẫn chi tiết về thủ tục, hồ sơ, cảnh báo rõ nguy cơ vi phạm nếu chủ quan khi mang vàng qua biên giới. Từ mốc 300g vàng trang sức, mỹ nghệ trở lên, người nhập cảnh bắt buộc phải khai báo với cơ quan hải quan.
(TBTCO) - Ngày 8/4/2026, Cục Hải quan cho biết, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện, xử lý một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vận chuyển trái phép vũ khí và chất ma túy.
(TBTCO) - Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ghi nhận kết quả nổi bật khi lực lượng Hải quan phát hiện, xử lý 8.879 vụ vi phạm, trị giá hơn 8.000 tỷ đồng, qua đó góp phần ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và an ninh kinh tế.
(TBTCO) - Trước áp lực biến động của thị trường năng lượng thế giới, Quảng Ninh đang đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định nguồn cung xăng dầu và ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại.
(TBTCO) - Tình trạng lợi dụng pháp nhân để thành lập "doanh nghiệp ma" nhằm trục lợi chính sách vẫn diễn biến phức tạp. Thực tế này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn tạo rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp và đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường quản lý, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa.
(TBTCO) - Tăng cường hiệp đồng với Công an, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển, lực lượng Hải quan đã góp phần quan trọng phát hiện, bắt giữ hàng trăm vụ án ma túy trong quý I/2026. Thế trận kiểm soát đa tầng từ biên giới đến cửa khẩu đang phát huy hiệu quả, từng bước ngăn chặn nguồn cung ngay từ “cửa ngõ”.
(TBTCO) - Lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Chi cục Hải quan khu vực XVI phối hợp Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Cao Bằng vừa triệt phá thành công một vụ vận chuyển ma túy quy mô lớn, thu giữ 9 bánh heroin, khởi tố vụ án hình sự và bàn giao đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
(TBTCO) - Cục Hải quan ban hành công văn 14593/CHQ-PC yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Nghị định 47/2026/NĐ-CP, trong đó nhấn mạnh nhiều điểm mới về niêm phong, xử lý tang vật và trách nhiệm quản lý, bảo quản tài sản vi phạm hành chính.
