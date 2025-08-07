Khi thành phố Thiên niên kỷ cửa ngõ phía Nam Sài Gòn hóa thành sàn diễn nghệ thuật đỉnh cao

(TBTCO) - Tháng 8 này, T&T City Millennia (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) – đại đô thị biểu tượng do Tập đoàn T&T Group đầu tư phát triển sẽ trở thành tâm điểm của giới mộ điệu khi lần đầu tiên tổ chức một đại nhạc hội âm nhạc – ánh sáng – công nghệ quy mô lớn, đánh dấu bước chuyển mình của một vùng đất giàu tiềm năng thành điểm đến văn hóa – du lịch – đầu tư sôi động bậc nhất khu vực Nam Sài Gòn.

Thành phố của sự giao thoa

Những ngày qua, thông tin về sự kiện “Khơi mạch nguồn Di sản - Vững bước Kỷ nguyên mới” do T&T Group tổ chức tại Thành phố Thiên niên kỷ đang ngày càng trở nên “nóng” dần.

Một trong những điểm nhấn độc đáo của sự kiện là “điểm chạm” tinh tế giữa kiến trúc và nghệ thuật, khi chính đại đô thị T&T City Millennia hóa thành “sàn trình diễn” đa tầng và giàu trải nghiệm. Chưa cần kể đến sân khấu chính được sắp đặt tại quảng trường trung tâm, những “lớp lang” nghệ thuật đã xuất hiện dày đặc để bổ trợ và tạo thành một tổng thể hài hòa, giao thoa rực rỡ.

Vẻ đẹp lung linh của Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia nhìn từ trên cao. Ảnh TT.

“Sân khấu” đầu tiên mang tên tuyến phố đi bộ Millennia Journey – Hành trình Thiên niên kỷ. Ở đó, du khách sẽ được kiến trúc và nghệ thuật kể lại câu chuyện về Marco Polo, nhà thám hiểm và thương gia huyền thoại người Ý. Vào thế kỷ XIII, ông là một trong những người châu Âu đầu tiên đặt chân tới Trung Quốc qua con đường tơ lụa. Cuộc viễn du vĩ đại của ông đã mở ra những ghi chép đầu tiên về các đô thị phồn hoa, nơi văn hóa Đông – Tây gặp gỡ.

Lấy cảm hứng từ đó, Millennia Journey tái hiện một cuộc thám hiểm thu nhỏ, nơi du khách được dẫn dắt qua 8 trạm dừng chân – tái hiện hành trình khám phá thế giới qua từng miền văn hóa: từ nước Ý cổ kính, vùng Địa Trung Hải xa xôi, đến những Tây Tạng, Myanmar huyền bí hay thảo nguyên Mông Cổ mênh mông… Hành trình kết thúc với cụm trạm dừng mang chủ đề Việt Nam, nơi những hình ảnh thân thuộc như bến thuyền, dòng sông xuất hiện. Một loạt “mật mã văn hóa” xuất hiện dọc Millennia Journey đã khiến tuyến phố dài gần 2km trở thành “giao điểm” giữa tinh hoa thế giới và bản sắc Việt Nam.

Tuyến phố đi bộ Millennia Journey sẽ tái hiện lại khám phá thế giới qua nhiều trạm chủ đề đặc sắc. Ảnh: TT

Ngay khi vừa rời tuyến phố đi bộ, du khách tiếp tục “chạm” vào lớp sân khấu thứ hai mang tên Dòng sông Ánh sáng. Lấy ý tưởng từ dòng Venice mộng mơ, Dòng sông Ánh sáng tạo dựng nên một không gian cảnh quan kỳ ảo với điểm nhấn là sự kết hợp giữa hệ thống phun sương, laser và những màn biểu diễn nghệ thuật chưa từng xuất hiện tại Việt Nam.

Điểm nhấn tổng thể phải kể đến phân khu liên kế theo phong cách đương đại châu Á, nằm nép mình dưới những không gian xanh, tạo nên sự cân bằng tinh tế giữa sôi động và tĩnh lặng, giữa sáng tạo nghệ thuật và phong cách sống tiện nghi. Tất cả các yếu tố ấy hòa quyện với nhau để định vị T&T City Millennia thành một thành phố trẻ mang nhưng trong mình khát vọng tiên phong, khai mở, giống như chính hành trình huyền thoại của nhà du hành Marco Polo.

Bệ phóng từ hạ tầng “tỷ đô”

Quay trở lại đại nhạc hội tháng 8, giới đầu tư cho rằng, sự kiện tới đây là dịp để đông đảo khách hàng cảm nhận rõ hơn về định hướng phát triển bền vững của T&T Group tại dự án. Được định vị là khu đô thị cao cấp bên sông phía Nam Sài Gòn, T&T City Millennia sở hữu vị trí phong thủy độc tôn khi có 3 mặt tiếp giáp dòng Rạch Dơi, mang đến nguồn sinh khí thịnh vượng; đồng thời tạo nên những điểm nhấn đặc biệt về cảnh quan và sinh thái.

Phối cảnh dự án Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia.. Ảnh TT.

Theo kế hoạch, dự án sẽ tiếp tục phát triển các tiện ích nội khu cao cấp như bến du thuyền, nhà hàng, cà phê nổi… góp phần nâng tầm trải nghiệm sống theo chuẩn nghỉ dưỡng tại gia. Đặc biệt, với việc trường Phổ thông liên cấp FPT nằm ngay trong dự án sẽ được hoàn thiện và đi vào hoạt động trong tương lai gần, cộng đồng dân cư Thành phố Thiên niên kỷ sẽ được “hưởng lợi” trực tiếp. Trường liên cấp FPT có khả năng phục vụ 2.500 học sinh mỗi năm, với chương trình đào tạo hiện đại, chuẩn quốc tế, chú trọng vào các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như STEM, AI, và Robotic sẽ giúp học sinh có thể phát triển toàn diện về cả kiến thức lẫn kỹ năng sống. Đây là nền tảng then chốt để chuẩn bị cho những mầm non tương lai tham gia vào nền kinh tế số toàn cầu.

Ngoài việc sở hữu vị trí đắc địa, T&T City Millennia cũng hội tụ đầy đủ các yếu tố tiềm năng khi cận kề các trục giao thông chiến lược đã, đang và sẽ định hình toàn bộ bản đồ kinh tế vùng TP.HCM và các khu vực lân cận.

Đầu tiên là tuyến đường tỉnh 826E kết nối trực tiếp đến Quốc lộ 50 và trung tâm TP.HCM. Thông qua trục này, cư dân T&T City Millennia có thể dễ dàng di chuyển về các khu vực trung tâm của thành phố mang tên Bác cũng như nhiều khu công nghiệp lớn Long Hậu, cảng Hiệp Phước… với thời gian 30 phút.

Có vị trí vô cùng đắc địa, T&T City Millennia sở hữu tiềm năng tăng trưởng theo cấp số nhân nhờ vào làn sóng đầu tư vào bất động sản gắn với hạ tầng. Ảnh: TT.

Tiếp đó, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành - “xương sống giao thông” kết nối Đông - Tây Nam Bộ với chiều dài hơn 57km, tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng cũng đã khai thác một phần và hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026. Cao tốc sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Tây Ninh (Long An cũ) đến các khu vực trọng điểm như sân bay quốc tế Long Thành, khu công nghệ cao TP. Thủ Đức... Đây sẽ là tuyến đường huyết mạch giúp hình thành mạng lưới giao thương liên vùng, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho các khu đô thị có vị trí chiến lược như T&T City Millennia.

Đặc biệt, tuyến Vành đai 3 TP. HCM (tổng chiều dài khoảng 76km) dự kiến thông xe một số đoạn trong năm 2025 và hoàn thành toàn tuyến vào 2026, đi qua 4 địa phương khi chưa sáp nhập là TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An sẽ tạo thành vành đai logistics công nghiệp – đô thị quy mô lớn, trong đó khu vực dự án T&T City Millennia sẽ là mắt xích quan trọng trong chuỗi đô thị vệ tinh liên kết với trung tâm TP.HCM.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến một trong những cảng biển trọng điểm phía Nam - Cảng quốc tế Long An cùng hệ thống logistics, kho bãi dịch vụ hậu cần đang được đầu tư mở rộng. Hạ tầng này không chỉ góp phần đẩy mạnh giao lưu kinh tế giữa tỉnh Tây Ninh và các khu vực lân cận, mà còn định hình vai trò trung tâm giao thương – cung ứng của Cần Giuộc nói riêng, Tây Ninh nói chung.

Với sự cộng hưởng từ hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm, khu vực Nam Sài Gòn đang vươn lên như một “cực tăng trưởng mới”. Nằm ở trung tâm của hành lang phát triển này, T&T City Millennia không chỉ hưởng lợi trực tiếp, mà còn sở hữu tiềm năng tăng trưởng theo cấp số nhân nhờ vào làn sóng đầu tư vào bất động sản gắn với hạ tầng.

Với vai trò là đối tác tài chính của dự án, SHB đồng hành cùng khách hàng hiện thực hóa giấc mơ sở hữu tổ ấm tại T&T City Millennia thông qua gói vay mua nhà ưu đãi, lãi suất chỉ từ 3,99%/năm, hạn mức hỗ trợ lên tới 90% giá trị tài sản và thời gian vay linh hoạt đến 35 năm – mang đến giải pháp tài chính tối ưu, phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng người mua./.