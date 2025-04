Hai cựu lãnh đạo hầu toà, phía LDG Group nói gì trong vụ án xây 488 căn nhà trái phép?

Đến ngày 29/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng (47 tuổi, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của LDG Group) và Nguyễn Quốc Vy Liêm (46 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc Phụ trách khối kinh doanh - tiếp thị LGD Group) về tội lừa dối khách hàng.