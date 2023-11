Khởi tố bị can, bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư LDG

(TBTCO) - Ngày 29/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã Ck: LDG) về “Tội lừa dối khách hàng”, quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cơ quan điều tra đã tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai liên quan Dự án khu dân cư Tân Thịnh, do Công ty cổ phần Đầu tư LDG làm chủ đầu tư.

Ngày 29/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư LDG về “Tội lừa dối khách hàng”, quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Ngày 30/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp cùng với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Khánh Hưng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư LDG.

Trước đó, ngày 21/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 32/QĐ-CSKT-Đ4 về hành vi “Lừa dối khách hàng”, xảy ra tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để tiến hành điều tra làm rõ.

Cũng liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Phan Duy Nghĩa - nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Hải Triều - Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Lan Hạnh - chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom; Nguyễn Văn Nhật Huy - chuyên viên Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom và Lương Quang Huy - nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND xã Giang Điền, huyện Trảng Bom về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.