Cổ phiếu DQC của Tập đoàn Điện Quang vào diện kiểm soát từ 17/4/2025

(TBTCO) - Cổ phiếu DQC của Tập đoàn Điện Quang bị HOSE đưa vào diện cảnh báo và kiểm soát từ ngày 17/4/2025, do loạt vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính kiểm toán và kết quả kinh doanh âm trong 2 năm liên tiếp.

Cụ thể, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) vừa ra thông báo liên quan đến việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu DQC của Công ty CP Tập đoàn Điện Quang. Theo đó, HOSE quyết định đưa cổ phiếu DQC vào diện cảnh báo và kiểm soát kể từ ngày 17/4/2025, căn cứ theo ba lý do cụ thể.

Thứ nhất, cổ phiếu DQC bị đưa vào diện cảnh báo theo Quyết định số 210/QĐ-SGDHCM do tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024. Đây là căn cứ vi phạm quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 37 của Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022.

Ảnh minh hoạ.

Thứ hai, cũng trong ngày 10/4/2025, HOSE tiếp tục ban hành Quyết định số 211/QĐ-SGDHCM đưa DQC vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 ghi nhận số âm, theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024. Trường hợp này thuộc quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 37 của Quy chế niêm yết nói trên.

Đáng chú ý, cổ phiếu DQC còn bị đưa vào diện kiểm soát theo Quyết định số 212/QĐ-SGDHCM do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 và 2024 đều ghi nhận âm, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 38 của Quy chế niêm yết.

Ngoài ra, ngày 10/4 vừa qua, HOSE cũng có văn bản nhắc nhở Tập đoàn Điện Quang do chậm công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Theo đó, HOSE yêu cầu công ty nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đúng thời hạn, nhằm đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

Trên sàn chứng khoán, kết phiên ngày 11/4, cổ phiếu DQC có giá 9.390 đồng/cổ phiếu, giảm 0,74% so với phiên trước đó. Với hơn 27 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hoá thị trường của công ty hiện đạt hơn 258 tỷ đồng.