Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max tháng 7/2025 rẻ vô đối

Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất tháng 7/2025 giảm mạnh tới mức cực kỳ hút khách sau khi iPhone 16e cũng đang giảm mạnh vì không được nhiều người dùng đón nhận như một chiếc iPhone ngon bổ rẻ.

Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất tháng 7/2025 giảm mạnh tới mức cực kỳ hút khách . Ảnh tư liệu

Giữa tháng 7/2025, iPhone 14 hiện vẫn có hàng mới nhiều và đã giảm thêm 500.000 đồng so với cùng thời điểm tháng trước và giá hiện chỉ từ 12,35 triệu đồng.

Điều hấp dẫn nhất iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max vẫn là phiên bản được ưa chuộng nhất dòng iPhone 14 và cả hai đều gần như cháy hàng do Apple đã ngừng sản xuất ngay khi iPhone 15 trình làng. Nếu may mắn, khách Việt có thể mua được iPhone 14 Pro và Pro Max mới nhưng là hàng xách tay.

Nếu mua hàng cũ, mức giá của iPhone 14 Pro Max lại khá rẻ cộng với ngoại hình bóng bẩy của viền thép, iPhone 14 Pro Max vẫn rất được lòng khách Việt. Nếu không cần AI, chọn mua iPhone 14 Pro Max lúc này rất hợp lý bởi mức giá của máy rẻ nhưng từ thiết kế đến trang bị đều thời thượng và không lép vế nhiều trước iPhone 16 Pro và Pro Max.

Bảng giá iPhone 14 các dòng mới nhất

Giá iPhone 14 mới: iPhone 14 - 128GB có giá 12,29 triệu đồng; iPhone 14 - 256GB ở mức 14,49 triệu đồng.

Giá iPhone 14 Plus mới: iPhone 14 Plus - 128GB có giá 17,39 triệu đồng; iPhone 14 Plus - 256GB có giá 19,69 triệu đồng.

Giá iPhone 14 Pro cũ: iPhone 14 Pro 128GB ở mức 13,89 triệu đồng; iPhone 14 Pro 256GB có giá 14,29 triệu đồng.

Giá iPhone 14 Pro Max cũ: iPhone 14 Pro Max 128GB có giá 16,79 triệu đồng; iPhone 14 Pro Max 256GB giá 17,79 triệu đồng; iPhone 14 Pro Max 512GB giá 19,79 triệu đồng./.