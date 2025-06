Giá iPhone 16 Pro Max giảm hơn 5 triệu đồng dịp ngày đôi 6/6

Giá iPhone 16 mới nhất tiếp tục giảm mạnh cho cả 5 phiên bản nhằm kích cầu giữa năm dịp ngày đôi 6/6, trong đó đáng chú ý là iPhone 16 Pro Max được điều chỉnh về mức chưa tới 30 triệu đồng, thấp hơn hơn 5 triệu đồng so với giá niêm yết.

Giá các dòng máy iPhone 16 đang giảm cực mạnh. Ảnh tư liệu

Dòng iPhone 16 hiện cung cấp tới 5 lựa chọn trải dài trên nhiều mức tiền để người dùng dễ lựa chọn. Hiện giá iPhone 16 mới nhất các dòng trở nên dễ mua hơn bao giờ hết khi giảm mạnh từ iPhone 16 thường cho đến iPhone 16 Pro Max cao cấp.

iPhone 16e hiện là chiếc iPhone 16 giá rẻ nhất, giảm cả triệu đồng so với mức niêm yết. Mặc dù không được đánh giá cao về mặt phần cứng nhưng iPhone 16e vẫn ghi nhận doanh số cao hơn hẳn các thế hệ iPhone SE trước đây.

iPhone 16 thường đang được giảm tới 4 triệu, chỉ từ 19 triệu đồng, cao hơn iPhone 15 khoảng 3 triệu đồng nhưng lại có thiết kế lột xác, chipset mạnh mẽ và hỗ trợ AI thông minh đáng trải nghiệm.

iPhone 16 Pro Max cao cấp nhất, đắt tiền nhất vẫn là mẫu được người dùng ưa chuộng nhất. Hiện tại, iPhone 16 Pro Max đang được giảm tới 5 triệu đồng, giá thấp nhất chưa tới 30 triệu đồng khiến nó càng trở nên hấp dẫn.

iPhone 16 Pro là phiên bản nhỏ gọn tiết kiệm của iPhone 16 Pro Max, tính năng tương tự nhưng vì có kích thước nhỏ hơn nên giá cũng "mềm" hơn. Nó rất phù hợp với những người dùng ưa chuộng sự nhỏ gọn, bền bỉ, linh hoạt nhưng vẫn đủ mạnh mẽ như bản Pro Max.

iPhone 16 Plus là phiên bản nâng cấp nhẹ của iPhone 16 bản thường nhưng có kích thước lớn như bản Pro Max. Vì nằm ở giữa hai phiên bản nên nó khá kén khách. Tuy nhiên, nó lại là sự lựa chọn tiết kiệm của những người dùng có nhu cầu giải trí đa dạng, thích iPhone màn lớn, pin trâu nhưng không muốn chi quá nhiều tiền cho bản Pro Max.

Giá iPhone 16e: iPhone 16e- 128GB: 15.990.000 đồng; iPhone 16e - 256GB: 19.190.000 đồng; iPhone 16e - 512GB: 25.190.000 đồng.

Giá iPhone 16: iPhone 16 - 128GB: 18.890.000 đồng; iPhone 16 - 256GB: 21.890.000 đồng; iPhone 16 - 512GB: 27.790.000 đồng.

Giá iPhone 16 Plus: iPhone 16 Plus - 128GB: 21.950.000 đồngiPhone 16 Plus - 256GB: 24.890.000 đồng; 16 Plus - 512GB: 29.390.000 đồng.

Giá iPhone 16 Pro: iPhone 16 Pro -128GB: 24.650.000 đồng; iPhone 16 Pro - 256GB: 27.590.000 đồng; iPhone 16 Pro - 512GB: 33.890.000 đồng; iPhone 16 Pro - 1TB: 38.890.000 đồng.

Giá iPhone 16 Pro Max: iPhone 16 Pro Max - 256GB: 29.990.000 đồng; iPhone 16 Pro Max - 512GB: 35.950.000 đồng; iPhone 16 Pro Max - 1TB: 41.590.000 đồng./.