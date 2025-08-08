Ngày 8/8: Giá bạc thế giới và trong nước tiếp tục tăng mạnh

Sáng nay, giá bạc thế giới tiếp tục đà tăng. Trong nước, các doanh nghiệp cũng đồng loạt tăng theo, mức tăng cao nhất thuộc về bạc Phú Quý, tăng 17.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Sáng 8/8, giá bạc giao ngay quanh mức 38,288 USD/ounce. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 8/8, giá bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết ở mức mức 1.462.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.507.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 17.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Cũng tại Hà Nội khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.198.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.232.000 đồng/lượng (bán ra, tăng 12.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.200.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.238.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 12.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 13.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 8/8/2025

Loại bạc Đơn vị Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.198.000 1.232.000 1.200.000 1.238.000 1 kg 31.959.000 32.857.000 32.011.000 33.008.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.206.000 1.240.000 1.208.000 1.242.000 1 kg 32.165.000 33.069.000 32.207.000 33.120.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 8/8/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.462.000 1.507.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 38.986.569 40.186.566

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:55:15 sáng 8/8 giá bạc niêm yết ở ngưỡng 38,288 USD/ounce, tăng 0,417 USD/ounce so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Trước dó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 37,84 USD/ounce; tăng 0,42 USD so với sáng 6/8.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.003.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.009.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 9.000 đồng/oune ở chiều mua và 10.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:55:15 sáng 8/8/2025

Theo chuyên gia Christopher Lewis, nếu giá bạc bứt phá qua ngưỡng 38,50 USD/ounce, đà tăng có thể được mở rộng tới vùng 40 USD/ounce. Ngược lại, nếu áp lực bán chiếm ưu thế, giá có thể lùi về 35,50 USD/ounce, ngưỡng hỗ trợ từng được giữ vững trước đó.

Do đó, theo Christopher Lewis, thị trường bạc hiện phù hợp với chiến lược "mua khi điều chỉnh", nhất là trong bối cảnh đồng USD suy yếu hoặc có tín hiệu tích cực từ thương mại toàn cầu./.