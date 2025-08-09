Lãi suất trái phiếu chính phủ bật tăng ở nhiều kỳ hạn trong tháng 7

(TBTCO) - Trong tháng 7, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội huy động thành công 25.860 tỷ đồng từ 20 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ. Lãi suất các kỳ hạn trái phiếu đều ghi nhận mức tăng từ 5 đến 16 điểm cơ bản, đặc biệt là ở các kỳ hạn 5, 10 và 15 năm.

Trong tháng 7/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động thành công 25.859,62 tỷ đồng. Các trái phiếu phát hành trong tháng chủ yếu có kỳ hạn 10 và 15 năm, chiếm tỷ trọng lần lượt là 84% và 11%, tương ứng với 21.656 tỷ đồng và 2.900 tỷ đồng.

Tại phiên đấu thầu cuối tháng 7, lãi suất trúng thầu của các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm lần lượt là 2,75%, 3,29%, 3,40% và 3,45%, tăng từ 5 đến 16 điểm cơ bản so với phiên cuối tháng 6.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái phiếu chính phủ tính đến ngày 31/7/2025 đạt 2.412.646 tỷ đồng. Giá trị giao dịch bình quân đạt 15.710 tỷ đồng/phiên, giảm 6,15% so với tháng trước.

Trong đó, giao dịch Outright chiếm 65,23% và giao dịch Repos chiếm 34,77% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài chiếm 4,27% tổng giá trị giao dịch, với giao dịch mua ròng 298 tỷ đồng.

Lợi suất giao dịch trái phiếu chính phủ trong tháng 7 ghi nhận mức tăng mạnh nhất ở các kỳ hạn 3 - 5 năm, 25 - 30 năm và 7 - 10 năm, với mức lợi suất bình quân đạt khoảng 2,66%, 3,56% và 2,89%.

Ngược lại, lợi suất giảm mạnh nhất ở các kỳ hạn 25 năm, 5 - 7 năm và 15 năm, đạt mức bình quân tương ứng là 3,08%, 2,44% và 3,05%.

Các kỳ hạn trung và dài hạn tiếp tục chiếm ưu thế trong giao dịch, với các kỳ hạn 10 năm, 5 năm và 7 - 10 năm có tỷ trọng giao dịch lớn nhất, lần lượt chiếm 20,86%, 15,60% và 11,48% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Ngân hàng thương mại vẫn giữ vị trí dẫn đầu về thị phần giao dịch trái phiếu chính phủ, với tỷ trọng giá trị giao dịch Outright và Repos của khối này lần lượt là 47,44% và 92,14% so với toàn thị trường.