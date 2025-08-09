Ngày 9/8: Giá cà phê tăng mạnh tại thị trường trong nước, hồ tiêu ổn định

|Thu hoạch cà phê. Ảnh minh họa
Giá cà phê
Thị trường thế giới, tại thời điểm 4 giờ 30 phút sáng 9/8, giá cà phê Robusta trên sàn London dao động 3.247 - 3.381 USD/tấn, tăng nhẹ so với phiên trước.
Cụ thể, giá giao hàng tháng 9/2025 là 3.561 USD/tấn, giá giao hàng tháng 11/2025 là 3.510 USD/tấn, giá giao hàng tháng 1/2026 là 3.444 USD/tấn, giá giao tháng 3/2026 là 3.396 USD/tấn và giá giao tháng 5/2026 là 3.368 USD/tấn.
Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 9/8/2025 dao động 281,95 - 309,35 cent/lb, tiếp tục tăng so với phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 309,35 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 302,45 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 293,65 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 287,50 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7/2026 là 281,95 cent/lb.
Giá cà phê Arabica Brazil tăng giảm qua các kỳ hạn giao hàng, dao động 344,60 - 386 USD/tấn. cụ thể: Kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 386,70 USD/tấn, kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 367 USD/tấn, kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 365,85 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 344,60 USD/tấn.
Thị trường trong nước, theo thông tin từ Giacaphe.com, vào lúc 4 giờ 30 sáng 9/8/2025 giá cà phê tại các địa bàn trong điểm thu mua ở mức 101.600 đồng/kg, tăng từ 1.000 - 1.200 đồng/kg so với hôm qua.
Cụ thể, tại Đắk Lắk có mức 101.500 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 101.000 đồng/kg và tại Gia Lai có mức giá 101.300 đồng/kg.
Giá tiêu
Thị trường thế giới, cập nhật giá tiêu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) lúc 4 giờ 30 phút sáng 9/8/2025 như sau: thị trường ở Indonesia sau phiên hôm qua tiếp tục ổn định và tăng nhẹ.
Cụ thể, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đang ở mức giá 7.147 USD/tấn; tương tự giá tiêu trắng Muntok hiện được thu mua với giá 9.991 USD/tấn.
Thị trường tiêu Malaysia tiếp tục ổn định và đi ngang, hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức giá 9.250 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.
Giá tiêu ở Brazil ít biến động, ổn định, neo mức cao, hiện giá thu mua đạt mức 6.000 USD/tấn.
Thị trường tiêu xuất khẩu Việt Nam ít biến động, đi ngang so với phiên hôm qua. Hiện giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu hiện đang ở mức giá 6.240 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l ở mức giá 6.370 USD/tấn và giá tiêu trắng đang ở mức giá 8.950 USD/tấn.
Thị trường trong nước, cập nhật lúc 4 giờ 30 sáng 9/8/2025, giá hồ tiêu đang được thu mua tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 139.800 đồng/kg, tăng nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua.
Cụ thể, tại Gia Lai đang được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg, ổn định so với phiên trước.
Tại TP. Hồ Chí Minh cũng tiếp tục đi ngang so với hôm qua, hiện giá tiêu được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg.
Tại Đồng Nai cũng không biến động so với phiên giao dịch trước đó, hiện giá thu mua tiêu ở mức 139.000 đồng/kg.
Duy nhất tăng nhẹ tại Lâm Đồng, với mức tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện thương lái thu mua mức giá 141.000 đồng/kg.
Giá tiêu ở Đắk Lắk duy trì ổn định so với phiên hôm qua, hiện giá tiêu ở địa phương này được thương lái thu mua với giá 141.000 đồng/kg./.