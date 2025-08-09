Ngày 9/8: Giá cà phê tăng mạnh tại thị trường trong nước, hồ tiêu ổn định

Sáng nay, giá cà phê, hồ tiêu chứng kiến tình trạng ổn định và tăng nhẹ trên thị trường thế giới. Trong nước, giá cà phê tại các địa bàn trong điểm thu mua ở mức 101.600 đồng/kg, tăng từ 1.000 - 1.200 đồng/kg so với hôm qua.

Thu hoạch cà phê. Ảnh minh họa

Giá cà phê

Thị trường thế giới, tại thời điểm 4 giờ 30 phút sáng 9/8, giá cà phê Robusta trên sàn London dao động 3.247 - 3.381 USD/tấn, tăng nhẹ so với phiên trước.

Cụ thể, giá giao hàng tháng 9/2025 là 3.561 USD/tấn, giá giao hàng tháng 11/2025 là 3.510 USD/tấn, giá giao hàng tháng 1/2026 là 3.444 USD/tấn, giá giao tháng 3/2026 là 3.396 USD/tấn và giá giao tháng 5/2026 là 3.368 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 9/8/2025 dao động 281,95 - 309,35 cent/lb, tiếp tục tăng so với phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 309,35 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 302,45 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 293,65 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 287,50 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7/2026 là 281,95 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil tăng giảm qua các kỳ hạn giao hàng, dao động 344,60 - 386 USD/tấn. cụ thể: Kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 386,70 USD/tấn, kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 367 USD/tấn, kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 365,85 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 344,60 USD/tấn.

Thị trường trong nước, theo thông tin từ Giacaphe.com, vào lúc 4 giờ 30 sáng 9/8/2025 giá cà phê tại các địa bàn trong điểm thu mua ở mức 101.600 đồng/kg, tăng từ 1.000 - 1.200 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk có mức 101.500 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 101.000 đồng/kg và tại Gia Lai có mức giá 101.300 đồng/kg.

Giá tiêu

Thị trường thế giới, cập nhật giá tiêu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) lúc 4 giờ 30 phút sáng 9/8/2025 như sau: thị trường ở Indonesia sau phiên hôm qua tiếp tục ổn định và tăng nhẹ.

Cụ thể, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đang ở mức giá 7.147 USD/tấn; tương tự giá tiêu trắng Muntok hiện được thu mua với giá 9.991 USD/tấn.

Thị trường tiêu Malaysia tiếp tục ổn định và đi ngang, hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức giá 9.250 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu ở Brazil ít biến động, ổn định, neo mức cao, hiện giá thu mua đạt mức 6.000 USD/tấn.

Thị trường tiêu xuất khẩu Việt Nam ít biến động, đi ngang so với phiên hôm qua. Hiện giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu hiện đang ở mức giá 6.240 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l ở mức giá 6.370 USD/tấn và giá tiêu trắng đang ở mức giá 8.950 USD/tấn.

Thị trường trong nước, cập nhật lúc 4 giờ 30 sáng 9/8/2025, giá hồ tiêu đang được thu mua tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 139.800 đồng/kg, tăng nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, tại Gia Lai đang được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg, ổn định so với phiên trước.

Tại TP. Hồ Chí Minh cũng tiếp tục đi ngang so với hôm qua, hiện giá tiêu được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg.

Tại Đồng Nai cũng không biến động so với phiên giao dịch trước đó, hiện giá thu mua tiêu ở mức 139.000 đồng/kg.

Duy nhất tăng nhẹ tại Lâm Đồng, với mức tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện thương lái thu mua mức giá 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu ở Đắk Lắk duy trì ổn định so với phiên hôm qua, hiện giá tiêu ở địa phương này được thương lái thu mua với giá 141.000 đồng/kg./.