Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam

(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam 28/8/1945 - 28/8/2025, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính qua các thời kỳ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng

Báo Tài chính – Đầu tư xin trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng của đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính tới toàn thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính:

Kính gửi: Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính!

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam 28/8/1945 - 28/8/2025, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi thân ái gửi tới toàn thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính qua các thời kỳ những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Cách đây 80 năm, ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời bao gồm 13 Bộ trong đó có Bộ Tài chính, và chỉ ít tháng sau, ngày 31/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến thiết - tiền thân của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cả hai cơ quan được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Phạm Văn Đồng, khẳng định sứ mệnh lịch sử trong công cuộc kháng chiến và kiến thiết, xây dựng đất nước.

Theo yêu cầu phát triển đất nước, các cơ quan: Hải quan, Thống kê, Ủy ban Vật giá Nhà nước, Dự trữ quốc gia, Bảo hiểm Xã hội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được thành lập, đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước, góp phần hoàn thiện hệ thống tài chính quốc gia theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp và hiện đại.

Trải qua quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đặc biệt là thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, ngày 01/3/2025 Bộ Tài chính hợp nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư; sáp nhập Bảo hiểm xã hội Việt Nam; tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và một số chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia. Đây là dấu mốc lịch sử đặc biệt đối với ngành Tài chính bởi đây không chỉ là sự hợp nhất đơn thuần về mặt tổ chức mà còn là sự hội tụ về trí tuệ và tầm nhìn chiến lược mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin cậy giao phó. Đồng thời, đây cũng là cơ hội vàng để toàn ngành đổi mới tư duy, nâng tầm năng lực quản trị và phát huy vai trò là cơ quan chiến lược trung tâm trong quản lý, điều hành, kiến tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, phục vụ cho mục tiêu phát triển đột phá của đất nước, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tám thập kỷ qua thực sự là một hành trình lịch sử vẻ vang, ghi dấu sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của ngành Tài chính, gắn bó mật thiết với từng bước đi của dân tộc, đồng hành cùng sự nghiệp đấu tranh giải phóng, xây dựng và phát triển đất nước.

Chúng ta tự hào về một hệ thống chính sách tài chính ngày càng minh bạch, hiện đại; về công tác quản lý ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả, huy động và phân bổ nguồn lực tài chính hợp lý. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngành Tài chính đã chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa các thủ tục hành chính, mang lại sự thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, hệ thống kê khai thuế điện tử đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia.

Những thành quả đó là nhờ có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành, địa phương; sự ủng hộ của người dân và doanh nghiệp kết hợp với công sức và tâm huyết của toàn thể cán bộ tài chính và các ngành tiền thân trong suốt tám thập kỷ qua; góp phần to lớn vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế vào sự phát triển đất nước.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tôi trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp to lớn, bền bỉ của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính suốt 80 năm qua. Đồng thời, xin bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; trân trọng cảm ơn các ban, bộ, ngành, địa phương và xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới Nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Các đồng chí thân mến,

Truyền thống 80 năm vẻ vang của ngành Tài chính là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá, hun đúc niềm tin, ý chí, bản lĩnh và trách nhiệm cho mỗi chúng ta hôm nay. Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước yêu cầu ngày càng cao của thời đại, ngành Tài chính cần tiếp tục phát huy truyền thống, khát vọng cống hiến, tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đất nước.

Với phương châm hành động: “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”, chúng ta quyết tâm xây dựng nền tài chính quốc gia hiện đại, minh bạch, bền vững, xứng đáng là trụ cột của nền kinh tế, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển, hùng cường, thịnh vượng.

Xin kính chúc toàn thể các thế hệ lãnh đạo,cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

Chúc ngành Tài chính Việt Nam tiếp tục “tiếp nối truyền thống vẻ vang - kiến tạo tương lai đất nước” để đồng hành cùng dân tộc vững bước vào Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vươn mình của dân tộc!

Thân ái!

Nguyễn Văn Thắng