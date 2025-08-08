Ngày 8/8: Giá cao su tăng - giảm trái chiều, trong nước đi ngang

Giá cao su thế giới hôm nay (8/8) biến động trái chiều trước tín hiệu cải thiện nguồn cung và lo ngại thương mại từ Mỹ. Trong nước, giá cao su không ghi nhận điều chỉnh mới, bình ổn tại các doanh nghiệp.

Giá cao su thế giới hôm nay biến động trái chiều. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc đi ngang mức 14.460 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 8 tăng 0,1% (0,04 Baht) lên mức 71,52 Baht/kg.

Trong khi đó, thị trường Nhật Bản (OSE) giảm 0,7% (2,2 Yên) về mức 322,8 Yên/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản ghi nhận xu hướng phục hồi trong bối cảnh lo ngại về điều kiện thời tiết bất lợi tại Thái Lan - quốc gia xuất khẩu cao su lớn nhất thế giới. Theo cảnh báo từ Cơ quan khí tượng Thái Lan, từ ngày 10 -11/8, nhiều khu vực sẽ hứng chịu mưa giông, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ, đe dọa hoạt động khai thác mủ cao su.

Đà phục hồi bị kìm hãm bởi hàng loạt yếu tố bất lợi, đặc biệt là căng thẳng thương mại toàn cầu và tình trạng dư cung kéo dài tại Trung Quốc. Tập đoàn Giao dịch Nhật Bản cho biết, tâm lý thị trường đang bị chi phối bởi lo ngại về các hàng rào thuế quan của Mỹ và sự cạnh tranh gay gắt trong ngành công nghiệp ô tô điện, đặc biệt sau khi doanh số xe điện của Tesla tại Trung Quốc giảm 8,4% trong tháng 7.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Tại Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 392 - 396 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 352 - 401 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước bình ổn ở mức 385 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 12.300 đồng/kg, mủ nguyên liệu ghi nhận 15.300 - 16.500 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 409 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 399 đồng/TSC/kg, còn giá mủ tạp (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.