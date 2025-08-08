Ngày 8/8: Giá cà phê thế giới tăng, hồ tiêu neo cao ở mức 139.600 đồng/kg

Giá cà phê thế giới hôm nay (8/8) bất ngờ quay đầu tăng. Cụ thể, giá cà phê Robusta trên sàn London dao động 3.202 - 3.488 USD/tấn; Giá cà phê Arabica trên sàn New York dao động 268.55 - 299.35 cent/lb. Trong khi đó, giá tiêu trong nước ổn định, đi ngang và neo ở mức tương đối cao. Hiện giá thu mua tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm 139.600 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước hôm nay ổn định, đi ngang và neo ở mức tương đối cao. Ảnh tư liệu

Giá tiêu đi ngang

Giá tiêu hôm nay ổn định, đi ngang so với hôm qua và neo ở mức tương đối cao. Hiện giá thu mua tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm 139.600 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay ở tỉnh Gia Lai tiếp tục đi ngang với trước đó, hiện giá thu mua tiêu tại địa phương này ở mức 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh ít biến động, ổn định so với hôm qua, hiện giá tiêu được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở Đồng Nai duy trì ổn định, ít biến động so với phiên giao dịch trước đó, hiện giá thu mua tiêu ở mức 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở Lâm Đồng cùng ổn định, không biến động, hiện thương lái thu mua tiêu ở địa phương này với mức giá 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu ở Đắk Lắk có sự tăng nhẹ 1.000 đồng/kg so với phiên hôm qua, hiện giá tiêu ở địa phương này đang giữ vị trí cao nhất, được thương lái thu mua với giá 141.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu tiếp tục ổn định và tăng nhẹ ở Indonesia sau phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đang ở mức giá 7.142 USD/tấn; tương tự giá tiêu trắng Muntok hiện được thu mua với giá 9.983 USD/tấn.

Thị trường tiêu Malaysia duy trì ổn định, hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức giá 8.900 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTA ở mức 11.750 USD/tấn.

Giá tiêu ở Brazil ít biến động, ổn định, neo mức cao, hiện giá thu mua đạt mức 6.000 USD/tấn.

Thị trường tiêu xuất khẩu Việt Nam ít biến động, đi ngang so với phiên hôm qua. Hiện giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu hiện đang ở mức giá 6.240 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l ở mức giá 6.370 USD/tấn và giá tiêu trắng đang ở mức giá 8.950 USD/tấn.

Giá cà phê thế giới quay đầu tăng

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London quay đầu tăng so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 3.202 - 3.488 USD/tấn. Cụ thể, giá giao hàng tháng 9/2025 là 3.418 USD/tấn, giá giao hàng tháng 11/2025 là 3.377 USD/tấn, giá giao hàng tháng 1/2026 là 3.320 USD/tấn, giá giao tháng 3/2026 là 3.279 USD/tấn và giá giao tháng 5/2026 là 3.251 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 8/8/2025 khởi sắc, tăng cao trở lại so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 268.55 - 299.35 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 297.80 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 291.15 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 283.70 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 278.45 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7/2026 là 273.30 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil tăng - giảm qua các kỳ hạn giao hàng, dao động 344.60 - 372.00 USD/tấn. Được ghi nhận như sau: Kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 371.00 USD/tấn, kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 355.00 USD/tấn, kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 351.60 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 344.60 USD/tấn.

Ngược chiều thế giới, giá cà phê trong nước hôm nay bất ngờ giảm, mức giảm từ 500 - 700 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 100.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức 100.500 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 100.300 đồng/kg và giá cà phê hôm nay tại Gia Lai có mức giá 100.000 đồng/kg./.