Ngày 9/8: Giá heo hơi đồng loạt giảm tại thị trường miền Bắc

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá heo hơi đồng loạt giảm tại các thị trường miền Bắc. Các thị trường phía Nam duy trì mức giá ổn định, ngoại trừ An Giang tăng nhẹ. Giá heo thịt không đổi so với phiên trước đó.

Giá heo hơi tại các tỉnh miền Bắc sáng 9/8 giao động từ 61.000 đến 63.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá heo hơi

Tại miền Bắc, ghi nhận mức giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg ở hầu hết các địa phương miền Bắc. Hiện giao động từ 61.000 đến 63.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Tuyên Quang, Thái Nguyên và Hải Phòng giao dịch ở mốc 62.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Riêng các địa phương như Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên đồng loạt giảm 1.000 đồng.

Trong đó, mức thấp nhất khu vực là 61.000 đồng/kg tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La; cao nhất là 63.000 đồng/kg tại Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên.

Các địa phương còn lại như Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai và Phú Thọ giá 62.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung – Tây Nguyên, giảm 1.000 đồng/kg tại Hà Tĩnh, hiện mức giá tại tỉnh này đang được thu mua ở mức 60.000 đồng/kg. Các địa phương khác giữ nguyên giá so với hôm trước.

Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục thu mua ở mức 61.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giữ ở 58.000 đồng/kg.

Giá heo tại Gia Lai duy trì mức thấp nhất khu vực là 57.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Khánh Hòa giữ ở 60.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng vẫn cao nhất với 63.000 đồng/kg.

Tại miền Nam: Tăng thêm 1.000 đồng/kg tại An Giang, lên 63.000 đồng/kg trong sáng nay.

Các địa phương còn lại không ghi nhận biến động. Tây Ninh vẫn dẫn đầu khu vực với mức 65.000 đồng/kg. Tiếp đó là Đồng Nai, Đồng Tháp, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng duy trì ở mức 64.000 đồng/kg. Riêng Cần Thơ thu mua ở 63.000 đồng/kg.

Heo thịt

Sáng 9/8, giá thịt heo mát Meat Deli từ trang winmart.vn không ghi nhận biến động mới. Hiện tại, các sản phẩm đang được bày bán trong khoảng 119.920 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên.

Cụ thể, các sản phẩm thịt heo tại WinMart đang có giá niêm yết như sau: thịt heo xay 119.922 đồng/kg, thịt nạc đùi heo 122.320 đồng/kg, thịt nạc vai heo 126.320 đồng/kg, thịt nạc dăm heo 157.520 đồng/kg, chân giò heo rút xương 127.922 đồng/kg, thịt ba rọi 163.122 đồng/kg.

Tại Công ty Thực phẩm Hà Hiền vẫn tiếp tục đứng yên trong khoảng 89.000 - 190.000 đồng/kg.

Hiện tại, các sản phẩm thịt heo tại Thực phẩm Hà Hiền có giá bán như sau: mỡ heo 89.000 đồng/kg, nạc đùi heo 126.000 đồng/kg, nạc vai heo 136.000 đồng/kg, sườn già heo 134.000 đồng/kg, sườn non heo 190.000 đồng/kg, thịt ba rọi 166.000 đồng/kg, đuôi heo 176.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối ổn định trong khoảng 70.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt không có nhiều thay đổi, phổ biến như cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 116.000 đồng/kg, ba rọi 168.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 202.000 đồng/kg, giò heo rút xương 135.000 đồng/kg, nạc dăm 170.000 đồng/kg…