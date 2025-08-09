Ngày 9/8: Giá dầu thế giới tiếp tục đà suy giảm

Giá dầu thế giới giảm nhẹ khi thị trường chờ đợi cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể diễn ra trong những ngày tới. Trong nước, giá xăng dầu giữ nguyên mốc giá đã được điều chỉnh tang trong phiên ngày 7/8.

Sáng 9/8, giá dầu Brent ở mốc 66,17 USD/thùng. Ảnh minh họa

Thị trường thế giới

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 09/08/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 66,17 USD/thùng, giảm 0,38% (tương đương giảm 0,25 USD/thùng).

Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,43 USD/thùng, giảm 0,55% (tương đương giảm 0,35 USD/thùng).

Các nhà phân tích của Ngân hàng ANZ cho biết, mức thuế cao hơn của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ nhiều đối tác thương mại, bắt đầu có hiệu lực hôm thứ Năm, đã làm gia tăng lo ngại về hoạt động kinh tế và nhu cầu dầu thô.

Thuế quan mới được áp dụng trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ vốn đã yếu hơn dự kiến, cùng với thông báo của Điện Kremlin rằng ông Putin và ông Trump sẽ gặp nhau trong vài ngày tới, khi căng thẳng thương mại gia tăng giữa Mỹ và các khách hàng mua dầu của Nga.

Tuần này, ông Trump đe dọa tăng thuế đối với Ấn Độ nếu nước này tiếp tục mua dầu Nga. Theo nhà phân tích độc lập Tina Teng, thị trường coi động thái này là áp lực buộc Nga phải đạt thỏa thuận với Mỹ. Ông Trump cũng nói rằng Trung Quốc - khách hàng mua dầu thô Nga lớn nhất có thể bị áp mức thuế tương tự như Ấn Độ.

Khả năng diễn ra cuộc gặp đã làm dấy lên kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao chấm dứt xung đột ở Ukraine, qua đó có thể dẫn tới việc nới lỏng trừng phạt đối với Nga.

“Có thể sẽ có cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin trong tương lai gần, điều này cho thấy ông Trump đang áp dụng cách tiếp cận ‘chờ và xem’ đối với các biện pháp trừng phạt bổ sung với Nga và các đồng minh”, các nhà phân tích của Commerzbank nhận định.

Trong nước

Giá xăng dầu tiếp tục duy trì mốc giá được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 7/8.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 207 đồng/lít, lên mức 19.608 đồng/lít; xăng RON95 tăng 234 đồng/lít, lên mức 20.074 đồng/lít.Giá dầu diesel 0.05S giảm 268 đồng/lít, xuống còn 18.800 đồng/lít; dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, xuống còn 18.660 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 114 đồng/kg, ở mức 15.647 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut./.