Ngày 9/8: Đà tăng của giá bạc thế giới và trong nước dừng lại

|Sáng 9/8, giá bạc giao ngay quanh mức 38,326 USD/ounce Ảnh minh họa
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 9/8, giá bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết ở mức mức 1.463.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.508.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 10.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng hôm qua.
Cũng tại Hà Nội khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức mức 1.203.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.237.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 5.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng hôm qua.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.205.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.242.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 5.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 4.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng hôm qua.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 9/8/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.203.000
|
1.237.000
|
1.205.000
|
1.242.000
|
|
1 kg
|
32.084.000
|
32.982.000
|
32.136.000
|
33.133.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.211.000
|
1.245.000
|
1.212.000
|
1.247.000
|
|
1 kg
|
32.290.000
|
33.194.000
|
32.332.000
|
33,245,000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 9/8/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1,463,000
|
1,508,000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
39,013,236
|
40,213,233
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:44:57 sáng 9/8, giá vàng giao ngay giao dịch tại mốc 38,326 USD/ounce, tăng 0,38 USD/ounce so với phiên giao dịch sáng 8/8.
Trước dó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 38,12 USD/ounce; tăng 0,14 USD so với sáng 8/8.
Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.006.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.011.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 3.000 đồng/oune ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch 8/8.
