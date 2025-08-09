Ngày 9/8: Đà tăng của giá bạc thế giới và trong nước dừng lại

Giá bạc thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sáng nay. Trong nước, các doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh theo xu hướng tăng, tuy nhiên mức tăng rất khiêm tốn.

Sáng 9/8, giá bạc giao ngay quanh mức 38,326 USD/ounce Ảnh minh họa

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 9/8, giá bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết ở mức mức 1.463.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.508.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 10.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Cũng tại Hà Nội khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức mức 1.203.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.237.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 5.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.205.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.242.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 5.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 4.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 9/8/2025

Loại bạc Đơn vị Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.203.000 1.237.000 1.205.000 1.242.000 1 kg 32.084.000 32.982.000 32.136.000 33.133.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.211.000 1.245.000 1.212.000 1.247.000 1 kg 32.290.000 33.194.000 32.332.000 33,245,000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 9/8/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1,463,000 1,508,000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 39,013,236 40,213,233

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:44:57 sáng 9/8, giá vàng giao ngay giao dịch tại mốc 38,326 USD/ounce, tăng 0,38 USD/ounce so với phiên giao dịch sáng 8/8.

Trước dó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 38,12 USD/ounce; tăng 0,14 USD so với sáng 8/8.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.006.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.011.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 3.000 đồng/oune ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch 8/8.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:44:57 sáng 9/8/2025