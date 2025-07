Chứng khoán SmartInvest bị xử phạt do không báo cáo về dự kiến giao dịch

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 160/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest bị xử phạt 80 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest, tổ chức có liên quan đến ông Trần Minh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (mã Ck: DST) đã mua 263.000 cổ phiếu DST (tương ứng 2.630.000.000 đồng tính theo mệnh giá) vào ngày 4/4/2025 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

Ảnh minh họa

Theo báo cáo tài chính quý I/2025, Chứng khoán SmartInvest ghi nhận tổng doanh thu hoạt động hơn 104,6 tỷ đồng, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) gần 97,4 tỷ đồng, giảm 17,7% so với cùng kỳ; doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán gần 3 tỷ đồng, tăng 71,5%. Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận tổng chi phí hoạt động hơn 8,5 tỷ đồng, giảm 81,6% so với cùng kỳ; chi phí tài chính gần 52,6 tỷ đồng, tăng 107,9%.

Sau khấu trừ các khoản thuế phí, Chứng khoán SmartInvest báo lãi ròng gần 29,1 tỷ đồng, giảm 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 31/3/2025, tài sản của Chứng khoán SmartInvest tăng 4,9% so với đầu năm, lên mức gần 5.305,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản tài chính ghi nhận gần 5.034,3 tỷ đồng, chiếm 94,9% tổng tài sản; chi phí xây dựng cơ bản dở dang hơn 38,5 tỷ đồng./.