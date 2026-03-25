Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp Phó Chủ tịch EIB Nicola Beer

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ lời chào mừng bà Nicola - Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB); ông Julien Guerrier - Đại sứ EU tại Việt Nam; ông Peteris Ustubs - Cục trưởng phụ trách khu vực châu Á và Thái Bình Dương cùng đoàn công tác đến và làm việc tại Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao phía EU đã phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Cửa ngõ toàn cầu Việt Nam - EU ngày 24/3/2026. Đây là dịp quan trọng để các bên cùng chia sẻ tầm nhìn về kết nối hạ tầng bền vững, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính xanh và chuyển đổi số, nhằm hiện thực hóa các cam kết chiến lược giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Đó không chỉ là dấu mốc sau 2 tháng nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mà còn là minh chứng về kết quả hợp tác với nhiều văn bản ký kết giữa các doanh nghiệp và cam kết tài trợ của EU. Chắc chắn các hoạt động hợp tác giữa EU và Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, phong phú và chuyên sâu hơn, Thứ trưởng khẳng định.

Thời gian tới, thông qua ngài Đại sứ EU tại Việt Nam, Thứ trưởng đề nghị Liên minh Châu Âu tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp của EU mở rộng hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu và ưu tiên cao như: đổi mới sáng tạo, phát triển xanh, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, giao thông và hạ tầng thông minh, công nghiệp chế tạo chất lượng cao, tài chính xanh, phát triển Trung tâm tài chính...;

Đồng thời, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, phối hợp triển khai đầy đủ và hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thúc đẩy 8/27 nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), đồng thời phát huy tối đa hiệu quả các cơ chế hợp tác và đối thoại hiện có.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng cho biết, với chức năng nhiệm vụ mới sau khi hợp nhất giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Bộ Tài chính, chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ với các đối tác Châu Âu để nâng cao hiệu quả hỗ trợ về nguồn lực, kỹ thuật và chuyên môn, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Theo Thứ trưởng, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao thiện chí của EU thông qua các chương trình, dự án cụ thể. Với các thể chế pháp luật liên quan đến đầu tư và kinh doanh đã thay đổi căn bản, các dự án ODA và viện trợ của EU sẽ được hưởng các thủ tục thuận lợi hơn, phê duyệt và triển khai nhanh hơn.

Thay mặt đoàn công tác, bà Nicola Beer - Phó Chủ tịch EIB cảm ơn Thứ trưởng Trần Quốc Phương và các đồng nghiệp tại Bộ Tài chính đã dành thời gian tiếp. Theo bà Nicola Beer kể từ cuộc gặp lần trước, hai bên đã thống nhất được con số 500 triệu Euro tài trợ cho các dự án liên quan đến điện, đến nay Việt Nam và EIB đã bổ sung thêm cả các dự án liên quan tới giao thông vận tải vào danh mục tài trợ.

Bà Nicola Beer, Phó Chủ tịch EIB phát biểu.

Phó Chủ tịch EIB cho biết, trong ngày 25/3/2026, Đoàn công tác EIB cũng đi thăm một dự án cụ thể tại địa phương. Qua đó, Đoàn đang tìm kiếm thêm những cơ hội để hợp tác sâu hơn nữa trong các dự án cụ thể tại Việt Nam và sẽ quay trở lại thảo luận sau quá trình thăm dò các cơ hội này.

Bà Nicola Beer cũng đã chúc mừng phía Bộ Tài chính sau quá trình tái cơ cấu vừa qua; đồng thời cho rằng vai trò của Bộ Tài chính càng được củng cố hơn nữa và đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự vận hành của Chính phủ Việt Nam.

Cũng tại buổi tiếp, bà Nicola Beer bày tỏ mong muốn đẩy nhanh việc triển khai cũng như tiếp tục tìm kiếm các cơ hội dự án tại Việt Nam, đặc biệt là các nội dung liên quan tới việc triển khai cụ thể về JETP (Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng) mà hai bên cùng quan tâm.