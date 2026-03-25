Tài chính

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp Phó Chủ tịch EIB Nicola Beer

Đức Minh
22:03 | 25/03/2026
(TBTCO) - Ngày 25/3/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB), do Phó Chủ tịch EIB, bà Nicola Beer làm trưởng đoàn.
Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ lời chào mừng bà Nicola - Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB); ông Julien Guerrier - Đại sứ EU tại Việt Nam; ông Peteris Ustubs - Cục trưởng phụ trách khu vực châu Á và Thái Bình Dương cùng đoàn công tác đến và làm việc tại Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao phía EU đã phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Cửa ngõ toàn cầu Việt Nam - EU ngày 24/3/2026. Đây là dịp quan trọng để các bên cùng chia sẻ tầm nhìn về kết nối hạ tầng bền vững, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính xanh và chuyển đổi số, nhằm hiện thực hóa các cam kết chiến lược giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Đó không chỉ là dấu mốc sau 2 tháng nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mà còn là minh chứng về kết quả hợp tác với nhiều văn bản ký kết giữa các doanh nghiệp và cam kết tài trợ của EU. Chắc chắn các hoạt động hợp tác giữa EU và Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, phong phú và chuyên sâu hơn, Thứ trưởng khẳng định.

Thời gian tới, thông qua ngài Đại sứ EU tại Việt Nam, Thứ trưởng đề nghị Liên minh Châu Âu tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp của EU mở rộng hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu và ưu tiên cao như: đổi mới sáng tạo, phát triển xanh, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, giao thông và hạ tầng thông minh, công nghiệp chế tạo chất lượng cao, tài chính xanh, phát triển Trung tâm tài chính...;

Đồng thời, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, phối hợp triển khai đầy đủ và hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thúc đẩy 8/27 nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), đồng thời phát huy tối đa hiệu quả các cơ chế hợp tác và đối thoại hiện có.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng cho biết, với chức năng nhiệm vụ mới sau khi hợp nhất giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Bộ Tài chính, chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ với các đối tác Châu Âu để nâng cao hiệu quả hỗ trợ về nguồn lực, kỹ thuật và chuyên môn, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Theo Thứ trưởng, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao thiện chí của EU thông qua các chương trình, dự án cụ thể. Với các thể chế pháp luật liên quan đến đầu tư và kinh doanh đã thay đổi căn bản, các dự án ODA và viện trợ của EU sẽ được hưởng các thủ tục thuận lợi hơn, phê duyệt và triển khai nhanh hơn.

Thay mặt đoàn công tác, bà Nicola Beer - Phó Chủ tịch EIB cảm ơn Thứ trưởng Trần Quốc Phương và các đồng nghiệp tại Bộ Tài chính đã dành thời gian tiếp. Theo bà Nicola Beer kể từ cuộc gặp lần trước, hai bên đã thống nhất được con số 500 triệu Euro tài trợ cho các dự án liên quan đến điện, đến nay Việt Nam và EIB đã bổ sung thêm cả các dự án liên quan tới giao thông vận tải vào danh mục tài trợ.

Bà Nicola Beer, Phó Chủ tịch EIB phát biểu.

Phó Chủ tịch EIB cho biết, trong ngày 25/3/2026, Đoàn công tác EIB cũng đi thăm một dự án cụ thể tại địa phương. Qua đó, Đoàn đang tìm kiếm thêm những cơ hội để hợp tác sâu hơn nữa trong các dự án cụ thể tại Việt Nam và sẽ quay trở lại thảo luận sau quá trình thăm dò các cơ hội này.

Bà Nicola Beer cũng đã chúc mừng phía Bộ Tài chính sau quá trình tái cơ cấu vừa qua; đồng thời cho rằng vai trò của Bộ Tài chính càng được củng cố hơn nữa và đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự vận hành của Chính phủ Việt Nam.

Cũng tại buổi tiếp, bà Nicola Beer bày tỏ mong muốn đẩy nhanh việc triển khai cũng như tiếp tục tìm kiếm các cơ hội dự án tại Việt Nam, đặc biệt là các nội dung liên quan tới việc triển khai cụ thể về JETP (Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng) mà hai bên cùng quan tâm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và bà Nicola Beer - Phó Chủ tịch EIB chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp Phó Chủ tịch EIB Nicola Beer

(TBTCO) - Sáng ngày 25/3, Sở Tài chính TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước và phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất với sự tham dự của đại diện gần 400 doanh nghiệp.
(TBTCO) - Phát biểu tại Lễ ra mắt giao diện mới của báo điện tử Báo Tài chính - Đầu tư (thoibaotaichinhvietnam.vn), Thứ trưởng Trần Quốc Phương tin tưởng với bề dày truyền thống đã được xây dựng và phát triển qua nhiều năm của ba cơ quan báo chí tiền thân, cùng với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm đổi mới của tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động, Báo Tài chính - Đầu tư sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày càng tích cực vào công tác thông tin tuyên truyền của ngành Tài chính và vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.
(TBTCO) - Chiều ngày 25/3, tại Hà Nội, Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Lễ ra mắt giao diện mới của báo điện tử Báo Tài chính - Đầu tư (thoibaotaichinhvietnam.vn), đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động báo chí của đơn vị.
(TBTCO) - Ngày 24/3/2026, Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2026 theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến.
(TBTCO) - Ngày 25/3/2026, Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức hội thảo trao đổi với các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty và các địa phương về nội dung sửa đổi, bổ sung Chiến lược Dự trữ Quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và Dự thảo nghị định quy định chi tiết Luật Dự trữ Quốc gia năm 2025.
Quy mô vốn đầu tư công năm 2026 lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, mở ra kỳ vọng tạo “cú hích” mạnh cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, sau 2 tháng đầu năm, tiến độ giải ngân vẫn ở mức thấp, bộc lộ nhiều “điểm nghẽn” cố hữu. Trong bối cảnh áp lực giải ngân ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng tốc, mà còn phải tháo bỏ được những rào cản để dòng vốn thực sự phát huy hiệu quả.
(TBTCO) - Sắp xếp, xử lý tài sản công, đặc biệt là các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính đang từng bước được định vị là một giải pháp quan trọng nhằm cơ cấu lại nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
(TBTCO) - Trong bối cảnh các cam kết đầu tư trị giá hàng tỷ EUR đang là tâm điểm tại Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam - Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu tổ chức ngày 24/3 tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã chính thức ra mắt ấn bản thứ 17 của Sách Trắng. Ấn phẩm thường niên này đóng vai trò là công cụ chiến lược nhằm hỗ trợ việc triển khai hiệu quả và bền vững các dòng vốn đầu tư quy mô lớn từ châu Âu vào Việt Nam.
