Bộ Tài chính công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính

(TBTCO) - Ngày 20/3/2026, Bộ Tài chính tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính, kể từ ngày 17/3/2026.

Tham dự Lễ công bố, có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương.

Về phía Bộ Tài chính, có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Trần Quốc Phương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, lãnh đạo các vụ, cục và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Tạ Anh Tuấn giữa chức Thứ trưởng Bộ Tài chính, kể từ ngày 17/3/2026. Ảnh: Đức Minh

Về phía tỉnh Đắk Lắc, có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; đồng chí Cao Thị Hòa An - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan của tỉnh Đắk Lắk.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn. Ảnh: Đức Minh

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã trao Quyết định số 450/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm cho đồng chí Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính, kể từ ngày 17/3/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc nhận xét, sau gần 4 năm nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đồng chí Tạ Anh Tuấn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Đảng, Nhà nước điều động quay trở lại làm Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu giao nhiệm vụ cho Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn.

Quay trở về "ngôi nhà cũ", phải nói rằng qua một thời kỳ dài từ khi tốt nghiệp đại học làm việc tại Bộ Tài chính và được đi thực nghiệm trực tiếp lãnh đạo tại các địa phương, những vốn kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình điều hành sẽ giúp đồng chí vững vàng hơn khi đảm nhiệm nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhận xét.

Thay mặt cho lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chúc mừng đồng chí Tạ Anh Tuấn và chúc mừng Bộ Tài chính đã đón một người con đi xa trở về.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc bày tỏ lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắc và tỉnh Phú Yên cũ cũng đã tạo điều kiện, phối hợp, giúp đỡ, ủng hộ để đồng chí Tạ Anh Tuấn hoàn thành nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Tạ Anh Tuấn đã nghiêm túc lĩnh hội và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, chân tình của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, bày tỏ cảm ơn Ban Bí thư, các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí Phó Thủ tướng; cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo Bộ; cảm ơn các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắc đã ủng hộ và đồng ý chủ trương điều động, bổ nhiệm quay lại công tác tại Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắc cũng như tỉnh Phú Yên trước đây, nhất là các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành và tập thể UBND tỉnh đã đùm bọc, đã giúp đỡ trong quá trình công tác tại địa phương. Đây là giai đoạn mang lại cho tôi nhiều kinh nghiệm sâu sắc trong cuộc đời công tác.

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cam kết sẽ cố gắng phát huy năng lực, tiếp tục truyền thống đoàn kết, thống nhất để góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới với nhiều cơ hội và thách thức.

Các Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Minh